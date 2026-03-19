¿Estados Unidos podría estar perdiendo la libertad? “Dramática caída” en este índice, según ONG Freedom House

Actualmente, Estados Unidos está envuelto en una contienda geopolítica con Irán, además de intervenir en Venezuela y presionar al gobierno de Díaz-Canel en Cuba. Esto ha producido una serie de movimientos a la interna que han puesto, según la ONG Freedom House, un amplio poder en la rama ejecutiva, lo cual afecta significativamente en el rango de libertad del país.

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El grado de libertad en Estados Unidos alcanzó su nivel más bajo jamás registrado, informó el jueves la ONG Freedom House, que señaló un “uso agresivo” de la autoridad ejecutiva del presidente Donald Trump en el país.

Esta organización, con sede en Washington, señaló que la libertad se deterioró en todo el mundo en 2025 por vigésimo año consecutivo, lo que calificó como un “hito sombrío”.

"La disfunción legislativa y el predominio del poder ejecutivo" fue una de las claves para esta caída en la medición (Foto AP/Alex Brandon) Foto: AP

Aunque Estados Unidos conserva su calificación de país “libre”, su nota cayó a 81 puntos sobre 100, un récord completamente negativo, ya que es su puntuación más baja desde la publicación de este índice en 2002.

Esta puntuación sitúa a Estados Unidos al mismo nivel que Sudáfrica y por debajo de varios países europeos (de los que Trump ha sido bastante crítico), así como de Corea del Sur y Panamá.

Freedom House indicó que el deterioro en Estados Unidos se debe a “la disfunción legislativa y el predominio del poder ejecutivo, el creciente aumento de la presión sobre la capacidad de las personas para expresarse libremente y los esfuerzos de la nueva administración por socavar las salvaguardias anticorrupción”.

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Desde su regreso al poder hace más de un año, Trump ha ordenado el cierre de agencias gubernamentales enteras y desplegado por todo el país agentes migratorios armados y enmascarados.

El país retrocedió tres puntos en el ranking, lo cual es especialmente preocupante, porque es una caída que solo experimentó Bulgaria, otro país en la categoría “libre”, donde las elecciones de 2024 se vieron empañadas por denuncias de fraude.

Solo el 21% de la población mundial vive en países calificados como “libres”, Estados Unidos aún forma parte de esta calificación. Foto: AFP

Solo el 21 % de la población mundial vive en países calificados como “libres”. Esto es, en gran parte, por el retroceso calificativo que vivieron decenas de países en África, el cual obedece a golpes militares, violencia contra los manifestantes y el debilitamiento de las garantías constitucionales, según la ONG evaluadora.

En las últimas dos décadas en todo el mundo, “muchos más han caído en la categoría de ‘no libres’ que los que se han democratizado o ascendido a la categoría de libres”, dijo Cathryn Grothe, analista de investigación en Freedom House y coautora del informe.

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En una nota positiva, tres países pasaron de “parcialmente libres” a “libres”. Entre ellos, Bolivia y Malawi, que celebraron elecciones competitivas, y Fiyi, que reforzó el Estado de derecho.

El único país que obtuvo una puntuación perfecta de 100 fue Finlandia, mientras que Sudán del Sur recibió una calificación de 0.

Colombia está catalogado como “país libre”, obteniendo 70 puntos en la evaluación; sin embargo, el valor hubiera podido ser mucho mayor, de no ser por “el colapso de la iniciativa Paz Total del presidente Gustavo Petro”, como señaló la organización.