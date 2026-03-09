Esposa de Luis Díaz mostró cómo es acompañarlo a un partido del Bayern Múnich; destacó gesto del jugador

La esposa del futbolista colombiano Luis Díaz volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir con sus seguidores un video en el que mostró cómo es acompañar al jugador a uno de sus partidos con el Bayern Múnich.

La publicación fue realizada en su cuenta oficial de TikTok, donde acumula más de 380 mil seguidores que siguen de cerca los detalles de su vida cotidiana, especialmente aquellos relacionados con su familia y el entorno del reconocido deportista.

Esposa e hijas de Luis Díaz lo acompañan en sus primeros partidos con el Bayern Múnich. Foto: Instagram @gera25ponce

“Acompáñenme a un partido de mi esposo”, dice mientras se prepara para salir. Posteriormente, se le ve mostrando las prendas de ropa que seleccionó para ir al estadio, un momento que no pasa desapercibido para sus seguidores, pues con frecuencia destaca en redes sociales por sus elecciones de moda.

En esta ocasión optó por prendas de diseñador que reflejan su característico estilo juvenil, pero al mismo tiempo elegante.

Su forma de vestir suele generar comentarios positivos entre quienes siguen su contenido, ya que combina piezas modernas con accesorios llamativos que marcan tendencia entre los aficionados a la moda.

Después de mostrar su look, el video muestra su trayecto hacia el estadio. Allí deja ver parte del proceso de ingreso, que no se realiza por las zonas habituales de los aficionados.

La esposa del jugador accede al lugar a través del parqueadero del estadio, desde donde se dirige a una zona exclusiva destinada para futbolistas, familiares e invitados especiales.

Según se observa en el video, el acceso conduce a las salas VIP del estadio, un espacio diseñado para brindar privacidad y comodidad a los jugadores y sus familias durante los encuentros. Este tipo de áreas se encuentra alejado de la hinchada general, lo que permite vivir el partido en un ambiente mucho más reservado.

Una vez dentro, Gera Ponce muestra algunos detalles del lugar que tienen asignado para ver el partido. Se trata de una cabina privada equipada con asientos amplios y cómodos desde donde se puede observar el campo de juego con total claridad.

Además, el espacio cuenta con servicio de catering, por lo que los invitados tienen a su disposición diferentes opciones de comida y bebidas mientras disfrutan del encuentro.

Durante el recorrido también enseña algunos momentos del ambiente previo al inicio del partido, generando curiosidad entre quienes no suelen tener acceso a este tipo de experiencias dentro de un estadio de fútbol de primer nivel en Europa.

La esposa compartió video que suma miles de reaqcciones en redes sociales. Foto: Instagram @gera25ponce

El video termina con la salida del estadio una vez finaliza el encuentro. Allí se aprecia que la familia es recogida por una lujosa camioneta que los transporta de regreso a su hogar. No obstante, antes de retirarse, Luis Díaz tiene un gesto que también quedó registrado en la grabación.

El futbolista se detiene por algunos segundos para compartir con varios aficionados que lo esperan a la salida. En ese breve momento accede a tomarse fotografías y a firmar camisetas, demostrando cercanía con quienes siguen su carrera y lo apoyan en cada partido.