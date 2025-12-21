Predicciones de Walter Mercado: números para ganar la lotería el lunes, 22 de diciembre

A través de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, el legado del astrólogo y vidente Walter Mercado está más vivo que nunca, pues la mujer comparte la información que el hombre dejó en sus manos antes de fallecer en el ño 2019.

Para el lunes 22 de diciembre, presentó predicciones que invitan a conectar con el amor, el perdón y la gratitud, además de publicar los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este signo se encuentra en un momento perfecto para organizar pendientes y compartir tiempo de calidad con sus seres queridos.

Números de la suerte: 4, 22, 18.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La Navidad despierta en Tauro el deseo de reconciliación y unión familiar. Es un día para dejar atrás resentimientos y fortalecer vínculos desde el perdón.

Números de la suerte: 3, 8, 17.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Géminis encuentra consuelo en los recuerdos y en la compañía de quienes siguen presentes en su vida.

Números de la suerte: 11, 49, 5.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones se intensifican y surge la necesidad de tomar decisiones importantes en favor de la felicidad personal.

Números de la suerte: 7, 13, 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo recibe sorpresas inesperadas y señales de reconocimiento por su entrega y generosidad.

Números de la suerte: 10, 48, 34.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo conecta con la fe, la introspección y el agradecimiento, encontrando paz interior.

Números de la suerte: 20, 45, 17.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra desea cambios profundos y pide claridad para tomar decisiones acertadas de cara al nuevo año.

Números de la suerte: 26, 49, 51.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio aprende a poner límites y a compartir solo donde exista verdadera afinidad.

Números de la suerte: 4, 34, 11.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario se prepara para un nuevo comienzo, dejando atrás dependencias y fortaleciendo su autoestima.

Números de la suerte: 5, 15, 40.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El cumpleaños llega acompañado de cierres emocionales y nuevas metas. Capricornio se despide del pasado con determinación y fe.

Números de la suerte: 20, 45, 18.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario vive encuentros significativos y momentos de celebración junto a personas especiales.

Números de la suerte: 20, 45, 18.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis manifiesta deseos con fe y confianza, creyendo en la abundancia que está por llegar.

Números de la suerte: 10, 9, 46.

