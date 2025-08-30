Desafíos y oportunidades para el sector legal en la era de la Inteligencia Artificial

Hoy, más que nunca, las áreas jurídicas y firmas de abogados tienen un papel relevante en la administración del riesgo de las empresas, y en garantizar el tratamiento adecuado de la información, funciones que cada vez más están atadas a herramientas como la Inteligencia Artificial (IA).

Sin embargo, esa mayor adopción de la IA genera desafíos importantes tanto para los abogados como para las empresas: contextualizar, revisar y verificar la información. De acuerdo con Ricardo Ruiz, socio líder de Tax & Legal en KPMG, en la medida en que cada compañía cree o adopte una IA debe identificar y controlar los riesgos, teniendo en cuenta que pueden surgir sesgos y problemas de seguridad informática que, al final, resultan costosos desde el punto de vista económico y reputacional.

Debido a que los modelos de IA analizan enormes cantidades de datos digitales y utilizan probabilidades matemáticas para inferir cuál podría ser la mejor respuesta, los resultados no siempre son precisos. “Esto es lo que se denomina alucinación, un riesgo latente que obliga a las empresas a ser mucho más cuidadosas y estrictas con el uso de las herramientas y de la información que publican en ellas”, agregó Ruiz.

Camilo Rodríguez, socio de Impuestos y Servicios Legales, y Ricardo Ruiz, socio Líder de Impuestos y Servicios Legales. | Foto: KPMG

Un segundo riesgo está en los sesgos, pues los algoritmos aprenden a partir de datos, y si esos datos están condicionados por prejuicios sociales, económicos o culturales, la IA los reproduce o los amplifica. “Otro aspecto a tener en cuenta es la seguridad informática. El uso de herramientas públicas abre, sin duda, una gran brecha de seguridad y por ende los departamentos legales tienen que cuidarse”, explicó.

Para el socio líder de Tax & Legal en KPMG es necesario recurrir a herramientas desarrolladas para el mercado legal, que estén debidamente aseguradas y con los controles adecuados para evitar riesgos. Por ello, a nivel global, KPMG ha venido implementando herramientas basadas en tecnología en la nube que permiten controlar procesos, verificar el estado de las tareas legales y utilizar la IA en un entorno seguro que garantiza respuestas confiables y oportunas. Estas herramientas hacen parte de la interfase Digital Gateway de KPMG.

“La combinación humana y tecnológica se normalizará y será cada vez más fuerte en la prestación de los servicios profesionales porque las organizaciones van a demandar mucha más velocidad, pero también confiabilidad”, aseguró Ruiz, para quien la capacitación en el uso de la IA es otro tema fundamental a la hora de generar valor agregado a los clientes y usuarios finales.