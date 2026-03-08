Invima anunció nueva alerta sanitaria por la comercialización ilegal de suplemento dietario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del siguiente producto: Melatonin 10mg mg, promocionado en Colombia como suplemento dietario. Según la entidad, el mismo no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal y se considera un producto fraudulento.

“El producto MELATONIN 10mg; indica en su etiqueta el número de registro sanitario INVIMA SD1000001115, el cual NO corresponde a la codificación utilizada por el Instituto; por tanto, es un registro falso. Las empresas Tropicalpharma y Rdlab, Inc., referenciadas en la etiqueta del envase del producto, no figuran con ningún rol dentro de los registros sanitarios correspondientes a un suplemento dietario”, señala el Invima.

Por otra parte, destaca el Invima que el producto no cumple con la normatividad vigente, artículo 2 del Decreto 3249 de 2006. Por tanto, no ha sido evaluado en calidad, seguridad ni eficacia, lo cual establece un riesgo al consumidor, incumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad.

Producto señalado por el Invima en su última alerta sanitaria. Foto: Invima

“De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores, porque no se conoce su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte”, complementa la entidad.

Medidas para la comunidad en general

El Invima destacó una serie de medidas para las personas que consumían el producto en cuestión o tienen acceso al mismo:

1. Absténgase de adquirir el producto Melatonin 10 mg, comercializado como suplemento dietario, el cual no se encuentra amparado con ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente.

2. No compre medicamentos, ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

El Invima envió una serie de recomendaciones para las personas que utilizaban el producto. Foto: Sitio web de Invima

3. Si está consumiendo este producto: Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. Si ha presentado algún evento adverso asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata a través del siguiente enlace https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co

Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice este producto.