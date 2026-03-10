Invima ordena el retiro de producto infantil por registro falso: alerta sanitaria

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una advertencia sobre la comercialización de Hansure Kids, un suplemento dirigido al público infantil que se está vendiendo de manera irregular en el país.

A través de sus canales oficiales, la entidad confirmó que este artículo “no cuenta con registro sanitario autorizado en Colombia”.

La investigación técnica demostró que el número de registro M-810329-6, utilizado frecuentemente en la publicidad del producto para generar confianza entre los compradores, “no existe en las codificaciones aprobadas”. Por este motivo, el Invima catalogó la distribución y venta de Hansure Kids como una práctica fraudulenta, amparándose en las disposiciones del Decreto 677 de 1995.

La información suministrada por la institución indica que el problema detectado va más allá de un simple error de etiquetado comercial, puesto que la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos verificó que el presunto fabricante que aparece impreso en el empaque, identificado como ‘Laboratorio Pronarcol’, “tampoco figura en los registros oficiales del Estado”. Esto significa que el artículo es un producto ‘fantasma’ para el sistema de salud pública.

El Invima alertó a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto Hansure Kids, el cual no cuenta con registro sanitario autorizado en Colombia. pic.twitter.com/orGJPEdAyu — Invima (@invimacolombia) March 9, 2026

Al no contar con un aval institucional ni pruebas de laboratorio que lo respalden, las autoridades no pueden garantizar qué tipo de ingredientes o sustancias están ingiriendo los menores de edad. La entidad de vigilancia y control advierte que “el consumo de este tipo de productos representa riesgos para la salud, ya que se desconoce su composición, origen y condiciones de fabricación”.

El Invima detalló una lista de posibles efectos adversos asociados a la ingesta de este artículo irregular. Entre las complicaciones médicas se reportan “problemas gastrointestinales, cuadros de obstrucción intestinal, episodios de hipoglucemia e interacciones no deseadas con otros alimentos o medicamentos recetados previamente”.

Ante este escenario de riesgo, la instrucción para los hogares y cuidadores es estricta. El Invima recomienda a la ciudadanía “no adquirir ni consumir Hansure Kids, suspender su uso en caso de estar utilizándolo y reportar cualquier evento adverso o información sobre su comercialización al correo invimafv@invima.gov.co”.

Las personas que tengan frascos o empaques de este producto en sus casas deben desecharlos para evitar ingestas accidentales. Esta misma orden de retiro aplica para las farmacias, tiendas y comercios, que están en la obligación legal de sacar cualquier unidad de sus inventarios de forma inmediata.

Finalmente, el instituto recordó que cualquier ciudadano puede verificar la autenticidad de un medicamento ingresando al portal de consultas alojado en su página web.

Hasta el momento, la entidad no ha emitido un informe que explique cómo este producto logró evadir los filtros fronterizos y comerciales para llegar al mercado nacional.