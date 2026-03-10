SALUD

Invima ordena el retiro de producto infantil por registro falso: alerta sanitaria

Se ordenó el retiro inmediato al comprobar que utiliza un registro sanitario falso y un laboratorio inexistente.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Nación
10 de marzo de 2026, 6:59 p. m.
Invima ordena el retiro del producto infantil Hansure Kids por registro falso
Invima ordena el retiro del producto infantil Hansure Kids por registro falso Foto: Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una advertencia sobre la comercialización de Hansure Kids, un suplemento dirigido al público infantil que se está vendiendo de manera irregular en el país.

A través de sus canales oficiales, la entidad confirmó que este artículo “no cuenta con registro sanitario autorizado en Colombia”.

Proponen modernización del Invima tras gran cantidad de trámites represados: gremios se pronuncian

La investigación técnica demostró que el número de registro M-810329-6, utilizado frecuentemente en la publicidad del producto para generar confianza entre los compradores, “no existe en las codificaciones aprobadas”. Por este motivo, el Invima catalogó la distribución y venta de Hansure Kids como una práctica fraudulenta, amparándose en las disposiciones del Decreto 677 de 1995.

La información suministrada por la institución indica que el problema detectado va más allá de un simple error de etiquetado comercial, puesto que la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos verificó que el presunto fabricante que aparece impreso en el empaque, identificado como ‘Laboratorio Pronarcol’, “tampoco figura en los registros oficiales del Estado”. Esto significa que el artículo es un producto ‘fantasma’ para el sistema de salud pública.

Salud

Nuevo estudio señala cuáles son los efectos de la reducción de jornada en la salud

Salud

Ministerio de Salud desmiente supuesta suspensión de tratamientos críticos: se garantiza continuidad en toda Colombia

Salud

Nuevo reto viral promueve el consumo excesivo de acetaminofén. Autoridades alertan

Salud

Alerta de salud en Panamá: 150.000 personas padecen enfermedad renal y miles requieren diálisis

Tecnología

Estudio científico reveló la verdadera razón por la que aparecen las canas y no sería solo la edad

Tecnología

Expertos lanzan preocupante advertencia: nueva amenaza podría estar enfermando a millones de personas sin que lo noten

Salud

La bomba de la salud: SEMANA anticipa un capítulo del libro ‘Rescatando a Colombia’, de la fundación que dirige el expresidente Iván Duque

Macroeconomía

Proponen modernización del Invima tras gran cantidad de trámites represados: gremios se pronuncian

Empresas

Invima anunció nueva alerta sanitaria por la comercialización ilegal de suplemento dietario

Empresas

Invima lanza alerta por producto que se vende como “agua pura” en Colombia: “alimento fraudulento”

Al no contar con un aval institucional ni pruebas de laboratorio que lo respalden, las autoridades no pueden garantizar qué tipo de ingredientes o sustancias están ingiriendo los menores de edad. La entidad de vigilancia y control advierte que “el consumo de este tipo de productos representa riesgos para la salud, ya que se desconoce su composición, origen y condiciones de fabricación”.

El Invima detalló una lista de posibles efectos adversos asociados a la ingesta de este artículo irregular. Entre las complicaciones médicas se reportan “problemas gastrointestinales, cuadros de obstrucción intestinal, episodios de hipoglucemia e interacciones no deseadas con otros alimentos o medicamentos recetados previamente”.

Ante este escenario de riesgo, la instrucción para los hogares y cuidadores es estricta. El Invima recomienda a la ciudadanía “no adquirir ni consumir Hansure Kids, suspender su uso en caso de estar utilizándolo y reportar cualquier evento adverso o información sobre su comercialización al correo invimafv@invima.gov.co”.

Las personas que tengan frascos o empaques de este producto en sus casas deben desecharlos para evitar ingestas accidentales. Esta misma orden de retiro aplica para las farmacias, tiendas y comercios, que están en la obligación legal de sacar cualquier unidad de sus inventarios de forma inmediata.

Finalmente, el instituto recordó que cualquier ciudadano puede verificar la autenticidad de un medicamento ingresando al portal de consultas alojado en su página web.

Hasta el momento, la entidad no ha emitido un informe que explique cómo este producto logró evadir los filtros fronterizos y comerciales para llegar al mercado nacional.