Cali

Nuevo reto viral promueve el consumo excesivo de acetaminofén. Autoridades alertan

La Secretaría de Salud de Cali advirtió que ingerir dosis elevadas de este fármaco provoca daños en el cuerpo.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

10 de marzo de 2026, 10:42 a. m.
Desde retos que implican arriesgarse de forma corporal hasta aquellos relacionados con la ingesta de sustancias, los expertos coinciden en que la viralidad de estos contenidos aumenta el potencial de impacto entre la población joven.
Foto: 123RF / Getty Images / Montaje: Semana

Durante los últimos años, autoridades sanitarias y organizaciones médicas han advertido sobre retos virales que incentivan conductas que pueden afectar la integridad física de quienes participan en ellos.

Autoridades de salud en Cali emitieron una alerta tras detectar la circulación en redes sociales de un reto que incentiva el consumo excesivo de acetaminofén, un medicamento comúnmente utilizado para tratar el dolor y la fiebre.

Según la advertencia, esta práctica tendría como desenlace una intoxicación grave y otras complicaciones médicas, para quien formara parte del “desafío”, dirigido especialmente para adolescentes y jóvenes.

En farmacias y hogares, Tylenol y acetaminofén suelen mencionarse como si fueran medicamentos diferentes, lo que genera confusión entre los consumidores.
"Los síntomas de sobredosis de acetaminofén pueden incluir náuseas, vómitos, dolor abdominal, confusión e ictericia (piel y ojos amarillos)" FDA. Foto: Getty Images

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de la sucursal del cielo y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE. UU., el acetaminofén es un fármaco de uso frecuente y generalmente seguro cuando se consume en las dosis recomendadas y bajo orientación médica.

Sin embargo, cuando se ingiere en cantidades superiores a las indicadas, puede generar efectos adversos severos en el organismo.

Entre los riesgos más preocupantes se encuentra el daño hepático grave, una condición que puede requerir hospitalización e incluso derivar en la búsqueda urgente de un trasplante de hígado (en casos extremos).

as autoridades también advierten que el consumo descontrolado de este medicamento puede afectar otros órganos y poner en peligro la vida de las personas.

El secretario de Salud Pública de Cali, Germán Escobar, explicó que ingerir grandes cantidades del medicamento puede provocar consecuencias graves para la salud. El funcionario señaló que el abuso del fármaco puede generar falla hepática, insuficiencia renal, necesidad de trasplante de órganos e incluso la muerte, por lo que insistió en la importancia de evitar este tipo de prácticas.

Otros síntomas que podrían indicar una posible intoxicación por acetaminofén se encuentran náuseas, vómitos, dolor abdominal, sudoración y malestar general.

Ante la presencia de estas señales o la sospecha de una ingesta excesiva del medicamento, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un servicio de urgencias para recibir atención médica.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar participar en retos virales que puedan comprometer la salud. Aunque algunos desafíos puedan parecer inofensivos en redes sociales, el consumo inadecuado de medicamentos puede tener consecuencias graves y poner en riesgo la vida de quienes los realizan.