Invima advierte que hay un alimento envenenado en varios países, ¿Colombia está en alerta?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, informó que un producto alimenticio que fue objeto de una alerta sanitaria internacional por posible contaminación no ha sido distribuido ni comercializado en Colombia a través de los canales oficiales.

La advertencia surgió luego de notificaciones emitidas por redes internacionales de seguridad alimentaria, entre ellas la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos y el Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea. Estos organismos alertaron sobre un lote específico de un alimento en polvo de uso médico que podría contener toxina cereulida, una sustancia producida por la bacteria Bacillus cereus y asociada a trastornos gastrointestinales.

El Invima ha impuesto varias multas millonarias a empresas por comercializar sus productos sin ningún tipo de permiso.

De acuerdo con la información conocida, el producto señalado corresponde a NAN Alfamino en presentación de 400 gramos. Frente a esta situación, el Invima verificó los registros sanitarios, las bases de datos de importación y los controles de comercialización, concluyendo que dicho lote no ingresó legalmente al país.

“La revisión de nuestros sistemas de vigilancia confirma que el producto involucrado en la alerta no ha sido importado ni distribuido en Colombia”, indicó la autoridad sanitaria, al precisar que por esta razón no fue necesario ordenar un retiro del mercado ni activar protocolos a nivel nacional.

El Invima también señaló que hasta el momento no se han recibido reportes de eventos adversos, quejas de consumidores ni alertas por parte de profesionales de la salud relacionadas con este alimento en el territorio colombiano. Sin embargo, reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar la compra de productos que provengan de canales informales o de contrabando.

Finalmente, la entidad explicó que este tipo de alertas internacionales hace parte de los mecanismos de cooperación entre países para anticipar riesgos sanitarios y proteger la salud pública, incluso cuando los productos no han llegado a todos los mercados.