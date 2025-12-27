Invima prende las alarmas por falsificación de reconocida marca de leche en polvo: ¿Cómo identificarla?

Hace algunos días, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por cuenta de un producto que muchos colombianos pueden estar consumiendo y que cuenta con referencias falsificadas en el mercado.

Se trata de un tipo de leche en polvo entera adicionada con vitaminas A y D, de la marca Proleche, exactamente en el paquete de presentación de 380 gramos, lote CE09GE18 con fecha de vencimiento del 11/06/26 y lote CE096E18 con fecha de vencimiento del 30/05/26, los cuales han sido identificados como productos falsificados.

Esto dijo el Invima. Foto: alejandro acosta

La alerta del Invima se generó luego de que la entidad adelantara sus labores de inspección, vigilancia y control, IVC, mediante las cuales se confirmó que estos productos están utilizando de manera indebida el Registro Sanitario RSIAA02M09591, el cual no se encuentra vigente, al haber sido reclasificado en el año 2021.

“La falsificación fue notificada al Invima por el titular del registro sanitario, Procesadora de Leches S.A. – Proleche S.A. y/o PDL S.A., quien manifestó no reconocer dichos productos como propios”, indicó Alexander Díaz, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Alimentos y Bebidas del Invima.

Es importante tener en cuenta que durante las labores del Invima se identificó diferencias sustanciales entre los dos productos. Entre estos se encuentra el diseño del empaque, inconsistencias en la codificación de lote y fecha de vencimiento, uso de la expresión “adicionada” en lugar de “fortificada” y la utilización de una nomenclatura obsoleta del registro sanitario.

Así puede identificar la leche falsa. Foto: Niken - stock.adobe.com

Dichas irregularidades, se constituye un incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, configurando al producto descrito como un alimento fraudulento.

“Estos productos no ofrecen garantías de inocuidad ni calidad, ya que se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores. Por lo tanto, no deben ser comercializados ni consumidos en el territorio nacional”, señaló el funcionario.

Tras esta situación, el Invima invitó a los compradores a abstenerse de adquirir los lotes de leche en polvo falsificada, recomiendan revisar los empaques y determinar la autenticidad. Si ya los adquirió se les recomienda suspender inmediatamente su consumo.

El Invima determinó que un lote del producto es falso. Foto: Pilar Mejía