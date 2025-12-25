Prosperidad Social entregará plata a tres millones de adultos mayores: verifique si es beneficiario

El Departamento de Prosperidad Social es una de las entidades más importantes en materia de programas sociales en el país. Esta se encuentra diseñada para crear programas y campañas para las poblaciones menos favorecidas y que se encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad. Además de ello, se encarga de focalizar las ayudas, para que lleguen a las manos de quienes más las necesitan.

Hace algunos días, el DPS anunció la ampliación de la cobertura del programa Colombia Mayor, a partir del ciclo 12 de 2025, tras una estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, que es una transición hacia la Reforma Pensional.

Esta es la fecha en la que se iniciará la entrega de recursos. Foto: Prosperidad Social

Es importante saber que para esta ocasión se aumentó el número de beneficiarios del programa para atender a 3 millones de personas mayores en todo el territorio nacional, con una renta básica solidaria de 230.000 pesos, recursos con los que esta población supera la pobreza extrema.

El director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, indicó que esta medida “fortalece la política de envejecimiento digno y consolida el avance hacia la implementación del Pilar Solidario, que es uno de los ejes de la Reforma Pensional, y busca cerrar brechas y asegurar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión”, indicó.

Esto es lo que debe saber sobre la entrega del nuevo ciclo. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (123rf)

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios comenzarán a recibir las transferencias del nuevo valor a partir del 23 de diciembre. El ciclo finaliza el 12 de enero de 2026, tendrá 1.727.334 beneficiarios antiguos y los nuevos inscritos al programa recibirán la transferencia de 230.000 pesos. Para esto la entidad invierte más de 600.000 millones de pesos.

Es clave tener en cuenta que el Banco Agrario de Colombia y su red de aliados estarán a cargo de la entrega de recursos.

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio. Para consultar si es beneficiario, haga clic en el siguiente link: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx