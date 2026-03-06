CÁPSULA

Bancóldex busca impulsar financiamiento del comercio entre Colombia y Venezuela

El anuncio se realizó durante un foro sobre el futuro de las relaciones comerciales entre ambos países.

Redacción Economía
6 de marzo de 2026, 4:23 p. m.
Las mipymes de frontera hacen parte de la estrategia comercial
Las mipymes de frontera hacen parte de la estrategia comercial Foto: Bancóldex

El presidente (e) de Bancóldex, José Alberto Garzón, señaló que la entidad busca fortalecer su papel como financiador del comercio entre Colombia y Venezuela, en un contexto de reactivación de las relaciones económicas entre ambos países.

El anuncio se realizó durante el foro ‘Colombia y Venezuela: un nuevo futuro’, organizado en Bogotá por la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana.

Durante su intervención, Garzón afirmó que el banco de desarrollo empresarial busca facilitar nuevas dinámicas comerciales entre los dos países a través de instrumentos financieros y apoyo a empresas que participan en operaciones de comercio exterior.

“Debemos ser el puente que financie la nueva dinámica de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela”, señaló el directivo durante el encuentro.

Entre las acciones previstas se encuentra el fortalecimiento de las relaciones con bancos corresponsales venezolanos, con el objetivo de contar con canales que permitan agilizar pagos y operaciones financieras vinculadas al comercio bilateral.

La entidad también anunció que ampliará su presencia institucional en la zona de frontera a través de su Oficina Regional de Oriente, con énfasis en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), una de las principales áreas de intercambio comercial entre los dos países.

Bancóldex ha desarrollado en los últimos años el programa “Líneas de Frontera”, orientado a facilitar recursos financieros en condiciones competitivas para empresas ubicadas en departamentos cercanos a Venezuela, entre ellos Norte de Santander, Arauca, La Guajira, Cesar, Vichada y Guainía.

Según la entidad, estas iniciativas buscan fortalecer la capacidad exportadora de las empresas colombianas, especialmente micro, pequeñas y medianas compañías, que tienen una presencia significativa en las regiones fronterizas y participan activamente en actividades comerciales con el vecino país.

