El verdadero reto del crecimiento empresarial no es vender más, sino estar preparado para crecer

Hace unos días alguien me preguntó cuál era el principal reto para que una empresa creciera. La respuesta más obvia habría sido vender más, conseguir nuevos clientes, abrir mercados, lanzar productos o innovar. Pero mi respuesta fue otra.

El verdadero reto no es crecer: es estar preparado para crecer.

Durante años hemos asociado el crecimiento empresarial con ventas, expansión y participación de mercado. Y claro que todo eso importa, pues sin ventas no hay negocio y sin clientes no hay futuro. Pero después de muchos años liderando operaciones y empresas, cada vez estoy más convencida de que crecer sin estar preparado puede convertirse en uno de los mayores riesgos para una organización.

El mito de estar preparada: por qué el liderazgo comienza antes de sentirse lista

He visto empresas celebrar la llegada de un gran cliente y, poco tiempo después, descubrir que no tenían la estructura para atenderlo bien: La demanda aumentó, pero la operación no estaba lista; el equipo empezó a trabajar en modo supervivencia; los tiempos de entrega se hicieron más difíciles de cumplir; aparecieron reprocesos, urgencias, sobrecostos y decisiones tomadas bajo presión.

Y esa oportunidad que parecía extraordinaria terminó generando desgaste, incumplimientos y pérdida de confianza. Eso pasa más de lo que creemos.

Muchas veces las empresas están obsesionadas con vender más, pero no necesariamente con ser mejores. Y esa diferencia es enorme.

Ser mejor implica hacerse preguntas que no siempre son cómodas: ¿tenemos los procesos adecuados?, ¿nuestro equipo está preparado?, ¿la tecnología acompaña el crecimiento?, ¿la cadena de abastecimiento puede responder?, ¿estamos midiendo lo que realmente importa?, ¿la cultura de la empresa soporta un nivel mayor de exigencia?

Porque crecer no es solamente aumentar ingresos. Crecer también significa aumentar la complejidad.

Más clientes significan más promesas que cumplir. Más ventas significan más presión sobre la operación. Más mercado significa tener mayor necesidad de coordinación, información y disciplina. Y si la organización no se prepara, el crecimiento deja de ser una buena noticia y se convierte en una carga.

En Colombia hablamos mucho de emprendimiento, de expansión y de oportunidades. Y eso es positivo, ya que necesitamos empresas ambiciosas, capaces de competir y de crecer. Pero también necesitamos empresas que entiendan que la sostenibilidad del crecimiento depende de lo que se construye antes de que llegue la oportunidad.

Ahí es donde aparecen temas que muchas veces parecen menos emocionantes que una venta: procesos, talento, cultura, logística, tecnología, control, planeación, indicadores y ejecución. Estos son asuntos que rara vez salen en la foto, pero que sostienen todo lo demás.

Una empresa no se vuelve competitiva únicamente por tener un buen producto o una buena estrategia comercial. Se vuelve competitiva cuando es capaz de cumplir lo que promete, adaptarse rápido, tomar mejores decisiones y aprender mientras crece.

Por eso creo que una de las preguntas más importantes para cualquier líder no debería ser solamente ¿cómo vendemos más?, sino ¿qué necesitamos fortalecer para crecer bien?.

Esa pregunta cambia la conversación. Nos obliga a mirar hacia adentro, a reconocer debilidades antes de que el mercado las exponga. Nos obliga a invertir en capacidades antes de que la urgencia nos cobre más caro y también nos recuerda que el crecimiento no se improvisa: se prepara, se construye y se entrena.

Así como una persona no llega a la meta solo con salir a trotar el mismo día de la carrera, una empresa no está lista para crecer el día que firma un gran contrato. Ese momento es apenas la parte visible. Lo que realmente determina si podrá sostenerlo ocurre mucho antes, en las decisiones silenciosas que toma todos los días.

Por eso, tal vez, deberíamos dejar de admirar únicamente a las empresas que crecen rápido y empezar a mirar con más atención a las que crecen bien. Porque vender más puede abrir una puerta, pero solo una organización preparada puede atravesarla sin perder el rumbo.

Crecer vende titulares. Estar preparado para crecer construye empresas.

Diana Fonseca, gerente general de Bulkmatic Colombia