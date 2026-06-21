En medio de la segunda vuelta presidencial que se desarrolla este domingo 21 de junio en Colombia, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Carina Murcia, informó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

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Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) de ciberseguridad instalado para la jornada electoral, la funcionaria explicó que el Ministerio TIC trabaja de manera articulada con la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Centro Cibernético Policial (Colcer) y los operadores de telecomunicaciones.

“Desde el día martes, cuando instalamos el PMU de ciberseguridad, hemos atendido a cada una de las instituciones, fortaleciendo la ciberseguridad para este evento electoral”, aseguró.

Murcia señaló que los equipos técnicos han identificado campañas de suplantación de identidad en plataformas digitales y que, hasta el momento, se han emitido más de nueve boletines relacionados con la protección del entorno digital durante el proceso electoral.

La ministra también destacó que existe un trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa para vigilar el comportamiento de las redes de comunicación en todo el territorio nacional. Según indicó, hasta ahora no se han detectado afectaciones que comprometan la conectividad o el flujo de información durante la jornada.

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“Estamos en total acompañamiento para que juntos podamos lograr tener una comunicación efectiva sin afectaciones de redes en todo el país y que esta jornada electoral sea todo un éxito”, afirmó.

Finalmente, la jefe de la cartera TIC hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar de manera responsable las redes sociales y los canales digitales, evitando la difusión de información falsa o engañosa.

“La invitación es a no desinformar, hacer un uso responsable y seguro de las redes sociales y salir todas y todos a votar para que se viva una fiesta democrática en paz”, concluyó.