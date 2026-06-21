La Procuraduría General de la Nación señaló que ha recibido un total de 521 informes sobre conductas que podrían afectar la jornada electoral en el país.

Los reportes fueron recibidos a través de su Centro de Comunicaciones y Analítica Avanzada, instalado en la sede central de la entidad, en Bogotá.

“En lo transcurrido de la jornada se han recibido 242 reportes provenientes de ciudadanos, 126 por parte de funcionarios de la entidad que realizan vigilancia electoral en las diferentes mesas de votación del país, 93 de la Cancillería y 60 reportadas por las distintas personerías", señaló el ente de control.

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“El ente de control hace presencia en los 32 departamentos del país y en el Distrito Capital, a través de 3.479 servidores. Esa cifra se divide en 2.293 funcionarios ubicados en los distintos puestos de votación del país; 359 en la sede principal de la Procuraduría; 4 en Puestos de Mando Unificado; 43 en los diferentes centros de cómputo; 48 ejerciendo vigilancia móvil y 732 que estarán presentes en los escrutinios", subrayó la Procuraduría.

El Ministerio Público también recibió reporte de que un total de 14.000 jurados no asistieron a sus puestos de votación en 401 municipios del país.

La Procuraduría reiteró, finalmente, su llamado a la ciudadanía en general para que informen cualquier irregularidad o inconveniente al votar en el código QR o accediendo al enlace de PQRSDF que se encuentra en la página web www.procuraduria.gov.co.

Procurador asegura que no existe evidencia sobre posible fraude electoral

El procurador general, Gregorio Eljach, afirmó que no existe una posibilidad de fraude en la segunda vuelta presidencial.

“Hasta ahora no hay evidencia alguna de que vaya a ocurrir fraude en las elecciones. Está demostrado con los auditores de los partidos y de las campañas, los veedores internacionales, la Registraduría, la Procuraduría y demás entidades que todo funciona correctamente”, dijo Eljach en una entrevista con Noticias RCN.

El funcionario fue enfático en que todos los sectores tienen las garantías para acudir a las urnas y que lo importante es que todo el proceso se pueda dar sin ningún tipo de alteración. Por esa razón, dijo que la estrategia de Paz Electoral de la Procuraduría General de la Nación ha sido exitosa.

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“Hay que agradecer a los colombianos y a las instituciones por la acogida que le dieron a esta iniciativa que es de todos. Colombia se apropió de la iniciativa y ha dado muy buenos resultados”.

Eljach dijo que tampoco tienen información sobre alteraciones en alguna zona del país, aunque se ha hecho un trabajo preventivo.

“Hemos puesto en alerta a las autoridades nacionales para prevenir cualquier posibilidad de indisciplina. No tenemos conocimiento alguno de que se esté preparando o vayan a suceder hechos lamentables, pero estamos prevenidos”.

Sobre la estrategia de paz electoral, el jefe del Ministerio Público aseguró que ha sido clave el trabajo articulado entre diferentes instituciones del Estado para garantizar unas elecciones “libres y transparentes”.

“La paz electoral también se impondrá en esta votación; los colombianos vamos a defender las instituciones, los violentos no tienen cabida y Colombia dirá que se quiere paz electoral”.