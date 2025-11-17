Luis Díaz inspira a la futura estrella de la Selección Alemana y Bayern Múnich: con 17 años confesó su admiración

Hablar de Luis Díaz es mencionar a uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. Con 28 años, el guajiro brilla en Bayern Múnich y ya sirve de ejemplo para las futuras generaciones llamadas a deleitar en el deporte rey.

Así las cosas, uno de los juveniles en la Selección de Alemania lo confesó: aprende de Luis Díaz en Bayern Múnich y apunta a ser como el colombiano: ágil, veloz y con goles que terminan descrestando al mundo entero.

“Aprendo de los movimientos de Luis Díaz” - Lennart Karl

Lennart Karl tiene 17 años, pero sus buenos desempeños en Bayern Múnich lo llevaron a ser tenido en cuenta por la Selección Alemania Sub-21. Está llamado a ser una de las próximas grandes estrellas en su país.

Juega como volante creativo, pero también se desempeña como extremo, tal como Luis Díaz. A la fecha, ya sabe lo que es anotar en Bundesliga y Champions, por lo que los ojos están puestos en él.

Lennart Karl, llamado a brillar en el futuro como la estrella de Bayern Múnich y la Selección de Alemania. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿De quién lo aprende? De Luis Díaz, y lo dejó claro en charla con DFB.de. Eso sí, es claro: lo toma como ejemplo, pero también destaca que él mismo tiene capacidades que lo hacen importante. Habla con bastante seguridad.

“Aprendo mucho de mis compañeros de ataque, sobre todo de los movimientos de Michael Olise y Luis Díaz. Claro que puedes observarlos, pero también tienes que demostrar tus propias fortalezas“, soltó Karl.

Y añadió: “Trabajar con un entrenador como Vincent Kompany me hace mejorar cada día. Dentro del equipo, no hablaba mucho durante el primer mes o dos, pero ahora es bastante normal que charle con mis compañeros fuera del campo”.

Por supuesto, carga presión encima y debe sortearla. Menciona pilares para no dejarse llevar por lo mediático; esto en un mundo donde las redes sociales le podrían jugar en contra por los comentarios.

“Mi asesor y mis padres me ayudan muchísimo. Intento ignorar en gran medida lo que se escribe sobre mí en las redes sociales. Claro que las uso, y me alegra cuando escriben cosas positivas sobre mí. Sin embargo, toda carrera tiene sus altibajos, durante los cuales no conviene dejarse afectar demasiado por las noticias, ya que pueden repercutir en el rendimiento“, explicó Karl.

La nómina de Bayern Múnich adopta a su diamante en bruto: Lennart Karl. | Foto: Getty Images