Definido: este será el rival de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay

En la noche de este sábado 23 de mayo, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe disputaron el partido de vuelta de su semifinal en la liga colombiana. La serie se definió luego de que en el primer compromiso, jugado en Bogotá donde hubo un empate a un gol.

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Anterior a este partido se disputó la otra semifinal, donde Atlético Nacional se enfrentó al Deportes Tolima en el Atanasio Girardot. En Medellín, el verdolaga se consagró ante el pijao y obtuvo el cupo a la final.

Por tal razón, se definió que el Rey de Copas iniciará jugando como visitante y terminará como local, independientemente de quién ganara el encuentro entre el Tiburón y el León.

Cronología del partido

El pitazo inicial se dio sobre las 8:30 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, donde desde el comienzo el local se hizo sentir y arrinconó a su rival por medio de acciones colectivas.

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En el ataque del equipo rojiblanco se buscó mucho a Cristin Barrios, quien fue uno de los jugadores destacados del primer tiempo, generando grandes oportunidades que sus compañeros no pudieron convertir.

El Cardenal parecía despertar y poder mostrar un mejor futbol en los primeros minutos del segundo tiempo; sin embargo, después del 60′, el local volvió a imponerse y parecía cuestión de segundos que se pusiera en ventaja en el marcador.

Pero Santa Fe logró resistir y con una solidez defensiva aguantó los 90 minutos el 0 en su arco y forzó los tiros desde el punto penal; con ello, el partido se tuvo que definir desde los tiros desde el punto penal.

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Santa Fe: ✅✅✅✅❌

Junior: ✅✅✅✅ pic.twitter.com/4ri4uA9iGX — Win Sports (@WinSportsTV) May 24, 2026

En los tiros desde los 11 pasos, Junior aseguró su pase a la final, gracias a un remate de Teófilo Antonio Gutiérrez; tras un fallo de Hugo Rodallega, la tanda quedó 5 a 4.

Calendario de la Dimayor para la final

Tras la victoria de Atlético Nacional y Junior, se oficializará en un rato la hora a la que se llevarán a cabo los partidos de la final.

Sin embargo, la Dimayor ya adelantó las fechas de los encuentros y, como Nacional tiene la ventaja de la localía, se jugarán de la siguiente forma: