Luis Díaz se adueñó de un récord en Champions League: marca con Bayern Múnich es historia para Colombia

Luis Díaz se convirtió en el máximo goleador colombiano en toda la historia de la Champions League, rompiendo así un nuevo récord personal y ahora al servicio del Bayern Múnich. El guajiro anotó el cuarto gol en el 4-1 del cuadro bávaro, sobre Atalanta, el pasado miércoles 18 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

🇨🇴 ¡¡LUCHO, HISTORIA COLOMBIANA!! Luis Díaz se convirtió en el colombiano con más goles en la historia de la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/HVoIENlZDZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2026

No tiene techo: Luis Díaz se reporta en la Champions League con otro gol y asistencia; baile total al Atalanta

Así las cosas, Luis Díaz llega a 14 goles en la Champions League y supera por uno a Jackson Martínez (13). El top tres lo cierra Radamel Falcao García con 12, mientras que el cuarto lugar está ocupado por Duván Zapata.

Está imparable Luis Díaz desde su llegada al Bayern Múnich, e integra uno de los tridentes en ataque más letales en Europa, junto a Michael Olise y Harry Kane. Con los tres como estandartes, el elenco bávaro pelea por ganar todo esta temporada, tanto a nivel local como continental.

Asistencia y gol de Luis Díaz en Champions

Luis Díaz no solo se reportó con gol ante Atalanta, sino también con asistencia. Previo a su anotación, el guajiro le dio un pase a Lennart Karl y este la mandó embocar al fondo de la portería. Era el tercero de Bayern Múnich y suma en la cuenta del colombiano, que vive una de sus mejores temporadas en Europa.

En cuanto al gol de Lucho, así lo registró la web oficial del Bayern Múnich: “Tras una recuperación de balón junto a Jonathan Tah, el joven realizó un magnífico pase en profundidad a Luis Díaz, quien finalmente lo culminó con su cuarto gol de la temporada en la Champions, un delicado remate por encima del portero de la Atalanta que supuso el 4-0. Un gol que al igual que el 2-0, rozó la obra de arte”.

A Luis Díaz y Bayern Múnich ahora les toca contra Real Madrid

Y el cuadro de la Champions League muestra que en cuartos de final, Bayern Múnich enfrentará al Real Madrid en una nueva edición del superclásico europeo. El equipo más laureado de Alemania contra el más laureado de España; un cara a cara que ya ha tenido varias ediciones y que volverá a protagonizar en el viejo continente.

Bayern Múnich de Luis Díaz avanza a paso firme: ya está en cuartos de final de la Champions League. Foto: Getty Images

“Estaremos preparados. No le tenemos miedo a nadie (...) Sabemos que será difícil, pero con la confianza que nos da este partido y esta temporada hasta ahora, simplemente tenemos que seguir así“, afirmó Harry Kane sobre el venidero duelo ante Real Madrid, en declaraciones recogidas por la web oficial de Bayern Múnich.