Desde el 1 de junio de 2019, Nayib Bukele ha sido el líder de la República de El Salvador. Un doble ciclo presidencial que ha conseguido notables logros en términos de seguridad para un país que pasó de ser uno de los más violentos de la región a ser uno de los más seguros, codo a codo con Uruguay y Canadá.

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Además, Bukele ha sido uno de los mandatarios con mayor aprobación desde el año de su elección, siendo, para este 2026, el mejor calificado. Según la más reciente encuesta de Gallup, el salvadoreño tiene un 94 % de aprobación, y mediciones de medios de oposición en su país lo colocan por encima del 90 %.

Por esta razón, Nayib Bukele inscribió oficialmente su precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo como candidato del partido oficialista Nuevas Ideas en las elecciones presidenciales programadas para el 28 de febrero de 2027. La inscripción fue anunciada por el presidente del partido, su primo Xavi Zablah Bukele, quien compartió imágenes de los documentos validados por la Comisión Nacional Electoral de la colectividad.

Junto con Bukele, también fue inscrita la precandidatura del actual vicepresidente, Félix Ulloa, con el propósito de repetir la fórmula presidencial que actualmente gobierna el país. Ulloa agradeció públicamente la posibilidad de continuar en el proyecto político del oficialismo.

La nueva aspiración presidencial es posible gracias a la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa en julio de 2025, cuando el Congreso, donde el oficialismo cuenta con mayoría, autorizó la reelección presidencial indefinida e introdujo modificaciones al calendario electoral.

Entre los cambios también se incluyó la ampliación del período presidencial de cinco a seis años y la eliminación de la segunda vuelta electoral. Además, las elecciones presidenciales, legislativas y municipales pasarán a realizarse el mismo día.

Como consecuencia de esa reforma, el actual mandato de Bukele, iniciado en 2024 y que originalmente debía concluir en 2029, fue recortado para que las próximas elecciones presidenciales se celebren en 2027. Si resulta elegido nuevamente, el mandatario permanecerá en el poder hasta 2033.

Logros de Nayib Bukele

El mandatario salvadoreño llegó con la carta de la ‘mano dura’ y el debilitamiento de los grupos criminales, cosa que cumplió a cabalidad, ya que el registro entre 2015 y 2018 alcanzó los 19.244 homicidios en el país, mientras que en 2025 la cifra fue de solo 38.

Adicionalmente, se dio el debilitamiento de la Mara Salvatrucha, un grupo al margen de la ley que durante años sembró el terror en las calles del país centroamericano y que, tras el doble periodo de Bukele, sufrió más de 91.000 capturas, un golpe incomparable en la región.

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Críticas a Bukele

Sin embargo, su política no ha estado exenta de señalamientos. El más conocido ha venido por parte de ONG de DD. HH. que apuntan contra las condiciones de las megacárceles donde tienen a los reclusos, aunque Bukele siempre responde que solo “les preocupaban los derechos humanos de los asesinos”.

Además, para algunos salvadoreños encuestados por La Prensa Gráfica, las políticas de Bukele se han enfocado casi en su totalidad hacia la seguridad, lo que ha descuidado aspectos como la educación, la salud y la canasta básica.

Finalmente, esta última acción por parte de Bukele ha despertado las alertas sobre una dictadura, tal como lo han dicho múltiples expertos. Sin embargo, en redes sociales es constante leer cosas como: “Los salvadoreños lo elegimos con gusto” o “dictador no es el que transforma un país y lo saca de la ruina, dictador es el que oprime, empobrece y reprime a su pueblo”.