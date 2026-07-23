Mujer se lavó la cara con lentes de contacto puestos y su ojo fue ‘devorado’ por parásito: “Dolor insoportable”

El caso de Emma Marsden, una mujer británica de 47 años, le está dando la vuelta al mundo y ha hecho recordar la importancia de ser cuidadosos a la hora de tocarse la cara, especialmente los ojos.

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La mujer sufrió una grave infección ocular después de tener un accidente mientras limpiaba establos de caballos en Lancashire, Inglaterra, y cuando tenía puestos los lentes de contacto.

Todo ocurrió en febrero de este año, la protagonista de esta historia realizaba la mencionada labor y terminó cayendo en una carretilla con tierra y agua. Marsden salió de allí y, tras esto, de inmediato se limpió el barro que tenía en el rostro.

Sin embargo, cometió un grave error: mantuvo los lentes de contacto puestos hasta las horas de la noche, nunca pensó que los mismos se pudieron contaminar con la suciedad.

La mujer tuvo que estar varios días en completa oscuridad. Foto: API

Después de algunos días, su ojo derecho le comenzó a arder y doler, una situación que fue aumentando rápidamente y a la que se sumó que, poco a poco, fue perdiendo la visión.

“Tenía el ojo rojo y el dolor era insoportable. Cada vez que me daba la luz en el ojo, el dolor era tan intenso que no podía abrirlo”, declaró la mujer al diario británico The Sun.

Ante la situación, Marsden acudió al hospital y allí le diagnosticaron una úlcera corneal, por lo que le recetaron gotas oftálmicas y le dieron de alta. Lastimosamente, esto no ayudó y poco después perdió por completo la visión en su ojo.

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Por lo mismo, siguió en tratamiento y buscando más ayuda, hasta que finalmente un especialista confirmó que Emma lo que tenía era una queratitis por Acanthamoeba, que hace referencia a una infección que es provocada por un microorganismo que invade la córnea, aunque es muy poco frecuente que esto suceda.

“Estaba corroyendo el ojo, la córnea y todos los nervios. Los médicos no podían creer la rapidez con la que lo estaba devorando todo”, dijo la afectada.

Al parecer, se produjo debido a que cuando la mujer tuvo el incidente mientras limpiaba los caballos en el establo, se limpió la cara mientras que llevaba puestos los lentes de contacto.

Imagen referencia de una persona colocándose unos lentes de contacto. Foto: Getty Images

Dentro de los procedimientos que le han hecho, los médicos tuvieron que suturar el párpado para favorecer la cicatrización. Sin embargo, indicaron que Marsden deberá esperar algunos años antes de poder realizarse un trasplante de córnea.

"Estuve en una habitación oscura durante tres semanas y media y no podía salir ni hacer nada. (...) Si dentro de dos años sigo sin vista e incapaz de hacer nada, aceptaré con gusto que me extirpen el ojo", dijo.