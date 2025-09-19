Apareció mujer que agredió a joven en Festival Cordillera: habló por primera vez y confesó lo que le hicieron en su trabajo

El pasado fin de semana se hizo viral un video en el que una joven, identificada como Tania Cortés, denunció que fue maltratada verbalmente por una mujer y su novio en el Festival Cordillera, que se celebró en Bogotá.

En el audiovisual se escucha cómo la supuesta agresora le dice a la víctima: “Eres una piojosa, que invadas nuestro país es otra cosa, venezolana, venecos”. Incluso, en un momento su novio reaccionó intentando tumbarle el celular a Tania para evitar que ella grabara el comportamiento.

Ante la presión que se ejerció en las redes sociales y lo mucho que se comenzó a hablar de lo ocurrido, la ciudadana que protagonizó este hecho y que, al parecer, estaba en estado de alicoramiento, apareció.

En el Festival Cordillera, Diana Rocío Daza Robles (directora de experiencia de @keralty @dazadianir ) agredió verbalmente a una joven con insultos xenófobos. 🚫 La discriminación no tiene cabida. Eduquemos, denunciemos y construyamos respeto. pic.twitter.com/tPbIeTwmAw — Jonathan Mendez (@_MenteAnalitica) September 15, 2025

Se trata de una mujer identificada como Diana Daza, quien publicó un comunicado ofreciendo excusas por lo ocurrido y agachando la cabeza. Ella explicó que todo ocurrió el domingo 14 de septiembre durante la salida del festival.

“Me permito ofrecer una disculpa pública a Tania Cortés por mi comportamiento reprochable, mis gestos y mis palabras contra ella fueron totalmente inapropiados y desmedidos”, escribió.

En ese sentido, ofreció excusas a cualquier extranjero, especialmente de nacionalidad venezolana, que se pudiera ver afectado por lo que ella dijo y que se escucha claramente en el video.

Daza señaló que, si bien el audiovisual que se conoce es muy corto y por ello no plasma con claridad el contexto, esto no justifica la reacción que tuvo en ese momento, aunque remarcó que tampoco “reflejan ni definen lo que soy como persona y profesional”.

“La publicación de esos segundos desencadenó un linchamiento digital, fui juzgada de manera desproporcionada. Se crearon perfiles falsos y se expusieron datos sensibles míos y de mi familia, lo que ha puesto en riesgo nuestra integridad debido a las constantes amenazas recibidas”, indicó.

Asimismo, Diana aseguró que esto también generó consecuencias en el ámbito profesional, más precisamente en su trabajo, pues en varias publicaciones se reveló la empresa para la cual estaba laborando.

Por lo mismo, calificó como una “incongruencia” que se rechace la violencia generando más violencia. De hecho, según comentó, en su trabajo tomaron la decisión de despedirla tras lo ocurrido, esto sin importar que llevara cuatro años allí, desempeñándose de la mejor forma y hasta logrando un ascenso profesional.

“Esta experiencia, estos días difíciles, me han llevado a invitar a la reflexión, necesitamos promover la empatía, el manejo prudente de las palabras y el control de nuestras reacciones, no solo en la vida diaria, sino también en entornos digitales”, escribió.

Daza sostuvo que más allá de lo ocurrido con ella, es necesario pensar en el “efecto real” que pueden llegar a tener las publicaciones, comentarios y reacciones en las redes sociales.

En esa línea, recordó que detrás de una pantalla existen personas que tienen familias y cuyas vidas pueden cambiar en cuestión de segundos, tal y como le está ocurriendo.

Por último, agradeció a quienes la han apoyado en este difícil momento, remarcando que esta situación no la define como persona y volviendo a excusarse con la mujer a la que agredió verbalmente.