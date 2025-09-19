Suscribirse

Apareció mujer que agredió a joven en Festival Cordillera: habló por primera vez y confesó lo que le hicieron en su trabajo

La mujer se mostró arrepentida por lo ocurrido y le ofreció disculpas a la persona afectada.

Redacción Nación
19 de septiembre de 2025, 12:01 p. m.
Esta fue la mujer que agredió verbalmente a otra ciudadana durante el Festival Cordillera.
Esta fue la mujer que agredió verbalmente a otra ciudadana durante el Festival Cordillera.

El pasado fin de semana se hizo viral un video en el que una joven, identificada como Tania Cortés, denunció que fue maltratada verbalmente por una mujer y su novio en el Festival Cordillera, que se celebró en Bogotá.

En el audiovisual se escucha cómo la supuesta agresora le dice a la víctima: “Eres una piojosa, que invadas nuestro país es otra cosa, venezolana, venecos”. Incluso, en un momento su novio reaccionó intentando tumbarle el celular a Tania para evitar que ella grabara el comportamiento.

Ante la presión que se ejerció en las redes sociales y lo mucho que se comenzó a hablar de lo ocurrido, la ciudadana que protagonizó este hecho y que, al parecer, estaba en estado de alicoramiento, apareció.

Se trata de una mujer identificada como Diana Daza, quien publicó un comunicado ofreciendo excusas por lo ocurrido y agachando la cabeza. Ella explicó que todo ocurrió el domingo 14 de septiembre durante la salida del festival.

“Me permito ofrecer una disculpa pública a Tania Cortés por mi comportamiento reprochable, mis gestos y mis palabras contra ella fueron totalmente inapropiados y desmedidos”, escribió.

Contexto: Festival Cordillera 2025: balance fantástico para un evento en el que 82 mil almas corearon, bailaron, lloraron

En ese sentido, ofreció excusas a cualquier extranjero, especialmente de nacionalidad venezolana, que se pudiera ver afectado por lo que ella dijo y que se escucha claramente en el video.

Daza señaló que, si bien el audiovisual que se conoce es muy corto y por ello no plasma con claridad el contexto, esto no justifica la reacción que tuvo en ese momento, aunque remarcó que tampoco “reflejan ni definen lo que soy como persona y profesional”.

La publicación de esos segundos desencadenó un linchamiento digital, fui juzgada de manera desproporcionada. Se crearon perfiles falsos y se expusieron datos sensibles míos y de mi familia, lo que ha puesto en riesgo nuestra integridad debido a las constantes amenazas recibidas”, indicó.

Asimismo, Diana aseguró que esto también generó consecuencias en el ámbito profesional, más precisamente en su trabajo, pues en varias publicaciones se reveló la empresa para la cual estaba laborando.

Por lo mismo, calificó como una “incongruencia” que se rechace la violencia generando más violencia. De hecho, según comentó, en su trabajo tomaron la decisión de despedirla tras lo ocurrido, esto sin importar que llevara cuatro años allí, desempeñándose de la mejor forma y hasta logrando un ascenso profesional.

Contexto: Festival Cordillera 2025 encendió a Bogotá: música, baile y emoción en el primer día

“Esta experiencia, estos días difíciles, me han llevado a invitar a la reflexión, necesitamos promover la empatía, el manejo prudente de las palabras y el control de nuestras reacciones, no solo en la vida diaria, sino también en entornos digitales”, escribió.

Daza sostuvo que más allá de lo ocurrido con ella, es necesario pensar en el “efecto real” que pueden llegar a tener las publicaciones, comentarios y reacciones en las redes sociales.

En esa línea, recordó que detrás de una pantalla existen personas que tienen familias y cuyas vidas pueden cambiar en cuestión de segundos, tal y como le está ocurriendo.

Por último, agradeció a quienes la han apoyado en este difícil momento, remarcando que esta situación no la define como persona y volviendo a excusarse con la mujer a la que agredió verbalmente.

Reitero mis disculpas contra Tania Cortés y a las personas que se pudieron sentir ofendidas con esta situación y confío en que de esta experiencia quedarán grandes aprendizajes para mí y también para muchas personas”, concluyó.

