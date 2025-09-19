La semana pasada se llevó a cabo el Festival Cordillera en el parque Simón Bolívar, en Bogotá, un evento al que asistieron más de 81.000 personas en su jornada de cierre.

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención en las redes sociales, luego de que una joven identificada como Tania Cortés denunciara a través de un video la manera en que fue agredida física y verbalmente al finalizar el festival por dos personas desconocidas.

En el Festival Cordillera, Diana Rocío Daza Robles (directora de experiencia de @keralty @dazadianir ) agredió verbalmente a una joven con insultos xenófobos. 🚫 La discriminación no tiene cabida. Eduquemos, denunciemos y construyamos respeto. pic.twitter.com/tPbIeTwmAw — Jonathan Mendez (@_MenteAnalitica) September 15, 2025

Entre estas, una mujer de nombre Diana Daza, quien en las últimas horas publicó un comunicado ofreciendo excusas por lo ocurrido con Cortés. Lo mismo hizo un hombre, pareja de Daza.

Por medio de otro comunicado, el hombre, identificado como Juan Carlos Cerón, también ofreció disculpas por su comportamiento e indicó que se trató de “un error”.

Asimismo, reconoció que la reacción contra la joven “fue desproporcionada”.

Cerón también aseguró que, tras lo ocurrido, le cancelaron el contrato laboral en la empresa en la que se desempeñaba.

“El video que circuló en redes tuvo consecuencias muy graves en mi vida. Se filtraron mis datos personales como teléfono, dirección y correo electrónico. Esto dio lugar a un hostigamiento en redes sociales que dañó mi buen nombre, mi reputación y mi trayectoria laboral. Incluso, la cancelación de mi contrato laboral. Todo ello representa un golpe muy fuerte a la trayectoria que construí con disciplina durante años de esfuerzo y trabajo, y que hoy se ve afectada. Este impacto no solo recae sobre mí, sino sobre mis familiares y sobre las personas que dependen directamente de mí”, dijo Cerón en parte del comunicado.

Y agregó: “Sin justificar mi error, quiero invitar a una reflexión: lo que ocurre en redes sociales trasciende la esfera digital y afecta la vida real. Cada publicación, cada comentario y cada reacción tienen consecuencias. En mi caso, esta exposición derivó en amenazas a mi integridad física, hostigamiento, daño psicológico, emocional y reputacional que afectan mi seguridad, mi futuro y el de mi familia”.

Al costado derecho de la imagen Diana Daza, mujer que agredió verbalmente a otra ciudadana durante el Festival Cordillera. | Foto: Captura de video de X: @_MenteAnalitica

Vale mencionar que, al comienzo del comunicado, Cerón afirma que, si bien su reacción fue “injustificable e inadecuada, se dio después de una situación previa con un grupo de personas que nos insultaron a mí y a mi pareja”.