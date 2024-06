Ojo: servicio de transporte escolar es esencial para garantizar derecho a la educación; Corte Constitucional explica decisión

En una decisión trascendental, la Corte Constitucional destacó que el servicio de transporte escolar es “esencial” para garantizar el derecho a la educación en Colombia. El pronunciamiento del alto tribunal se dio tras el análisis de un caso de dos menores de edad que no podían asistir al colegio por falta de transporte en Jamundí, Valle.

El reciente pronunciamiento de la Constitucional se dio en el caso de dos menores de edad en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, quienes no tenían el servicio de ruta escolar para asistir a sus instituciones educativas y la mamá tampoco tenía los recursos para cubrir ese gasto por su cuenta. A pesar de ese panorama, la Secretaría de Educación del municipio se negó a brindar el servicio porque supuestamente los niños no cumplían con los criterios de priorización para ser beneficiarios de la ruta escolar gratuita.

Por eso se definió que la Secretaría de Educación de Jamundí vulneró el derecho a la educación de los dos menores, al no garantizares el transporte escolar, desconoció otras vulnerabilidades como la barrera geográfica y económica para acceder a sus colegios y de paso no analizó la situación en la que se encontraba esa familia.

“Son sujetos de especial protección constitucional por ser víctimas del conflicto armado, lo que amerita que el Estado adopte medidas para garantizarles sus derechos; están en una situación de precariedad económica que les impide cubrir el costo del transporte escolar todos los días; no tienen otras formas de movilizarse para ir al colegio que no sea a través de un vehículo; no cuentan con una red de apoyo que acompañe a los niños al colegio o ayude a cubrir el costo del transporte; y el riesgo de deserción escolar en el que están los menores ante la imposibilidad de asistir a clases de manera regular”, explicó la Corte en el fallo.