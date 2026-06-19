Elon Musk ha vuelto a sacudir los cimientos de la industria espacial. A través de SpaceX, el magnate ha revelado planes para desplegar una monumental constelación de 100.000 satélites de nueva generación, conocidos como Starlink V3, con un objetivo claro: llevar la conectividad global a niveles sin precedentes de velocidad y ancho de banda.

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La principal mejora de estos nuevos dispositivos radica en su capacidad para transmitir información, conocida técnicamente como ancho de banda.

Las 3 claves de la transformación de Starlink:

10X más ancho de banda: Cada unidad V3 podrá gestionar 1.024 gigabits por segundo , diez veces más que los modelos V2 actuales (96 Gbps). Musk asegura que esto se traducirá en un ancho de banda total >100X superior .

Cada unidad V3 podrá gestionar , diez veces más que los modelos V2 actuales (96 Gbps). Musk asegura que esto se traducirá en un ancho de banda total . Latencia mínima (<5ms): Al reducir la altitud de 550 a 350 km, Starlink promete conexiones casi instantáneas, un factor crítico para videollamadas, juegos en línea y, crucialmente, la futura flota de robots humanoides.

Al reducir la altitud de 550 a 350 km, Starlink promete conexiones casi instantáneas, un factor crítico para videollamadas, juegos en línea y, crucialmente, la futura flota de robots humanoides. Lanzamiento masivo con Starship: La clave para poner en órbita estas unidades más pesadas es el cohete Starship, que podrá transportar hasta 60 satélites V3 por lanzamiento. Se espera que la nueva tecnología comience a desplegarse a finales de 2026.

Conexiones casi instantáneas

Otro de los grandes avances es la reducción de la latencia, es decir, el tiempo de retraso que transcurre desde que se da una orden, como hacer clic, hasta que se recibe una respuesta. En servicios como las videollamadas o los juegos en línea, este retraso es un factor crítico.

Para lograr una respuesta más rápida, Starlink reducirá la altitud de sus satélites en unos 200 kilómetros, situándolos más cerca de la Tierra.

Musk detalló la magnitud de este cambio al señalar que: “Los satélites Starlink V3 tienen >10X más ancho de banda que los V2 y se lanzarán >10X más, lo que significa >100X más ancho de banda. Además, la altitud será de 350 km frente a 550 km, por lo que la latencia mínima puede reducirse a la mitad. La luz viaja 300 km/ms en el espacio, por lo que la latencia mínima de ida y vuelta por física baja a <5 ms”.

Musk asegura que Starlink V3 multiplicará por más de 10 la capacidad de transmisión de datos. Foto: @elonmusk

Llevar 100.000 objetos al espacio no es tarea fácil, especialmente porque los satélites V3 son de mayor tamaño y peso que sus predecesores. La pieza clave para este rompecabezas es Starship, el cohete más grande y reutilizable de SpaceX.

Para ejecutar esta megaconstelación, el rol de SpaceX Starship se vuelve fundamental. Foto: Getty Images

Este vehículo permitirá lanzar tandas de hasta 60 satélites V3 a la vez, superando ampliamente la capacidad de los cohetes Falcon 9 actuales, que solo pueden transportar 27 unidades de la versión anterior. Se espera que los primeros lanzamientos de esta nueva tecnología comiencen a finales de 2026.

La visión de Musk apunta a un futuro en el que la inteligencia artificial (IA) y los robots humanoides requieran el intercambio de grandes volúmenes de datos en tiempo real.

Una red tan extensa y potente como la que promete Starlink V3 sería la infraestructura necesaria para que estas tecnologías operen de manera eficiente en cualquier rincón del planeta.

Los retos en el camino

A pesar de la ambición del proyecto, existen obstáculos importantes. Actualmente, las autoridades reguladoras (como la FCC en Estados Unidos) han autorizado solo una fracción de lo que SpaceX planea desplegar, dejando pendiente la aprobación de gran parte de la constelación.

Además, el aumento masivo de satélites plantea preocupaciones sobre la basura espacial y la dificultad que esto supone para los astrónomos, quienes temen que tantas luces en el cielo dificulten la observación del universo.