Empresas

¿Lo van a trasladar a una EPS intervenida? Así funcionará el proyecto de decreto que movería a 6,6 millones de usuarios de EPS

El sistema de Salud se encuentra en una grave crisis que cada vez se agudiza más.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 1:33 p. m.
Este es el cambio que propone el Gobierno ahora al sistema.
Este es el cambio que propone el Gobierno ahora al sistema. Foto: José Luis Guzmán/ El País

El sistema de salud colombiano ha pasado por un escenario altamente complicado desde hace varios años, tras el deterioro sostenido de las finanzas de varias EPS, además del golpe por el aumento de la UPC, que no va en línea con lo que necesitan las compañías, además de las irregularidades en procesos de facturación de algunas de estas.

Ahora, un nuevo proyecto de decreto del Ministerio de Salud podría cambiar el sistema, dado que buscaría un reordenamiento profundo en la manera en cómo operan las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Podría cambiar los territorios en los que operan, cuántas existirán por departamento o municipio.

Cientos de inmigrantes podrían quedar desprotegidos en el estado de California
Este es el cambio que propone el Gobierno ahora al sistema. Foto: Getty Images

Además de ello, puede definir qué pasará con los afiliados cuando una EPS salga de una región. Uno de los cambios más importantes será el que respecta a los traslados de pacientes de una entidad a otra. Indica que los traslados tomarán solo días, pero que la posibilidad de cambiarse a EPS solo se hará con las entidades habilitadas en cada territorio.

Dejan en firme multimillonaria condena que deberá pagar EPM a Hidroituango por incumplimientos en el proyecto

El proyecto de decreto, según la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios, implicaría el traslado de 6.606.371 afiliados. Entre estos se encuentran unos 3.198.875 a la Nueva EPS, otros 289.262 a Savia Salud y otros 533.429 a S.O.S.

Macroeconomía

Dian anuncia nueva subasta de joyas, oro, vehículos y maquinaria: siga los pasos para acceder

Macroeconomía

Deuda externa de Colombia. Este es el estado actual de la controversial situación

Macroeconomía

Dólar se impulsó al alza este martes: precio oficial del 10 de febrero

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 10 de febrero: así se mueve la divisa

Macroeconomía

Del cultivo al “te amo”: este es el detrás de cámaras que permite mover 65.000 toneladas de flores colombianas en San Valentín

Macroeconomía

Deuda en pesos o en dólares: el gran debate alrededor de las operaciones que está haciendo el país, con su enorme obligación

Macroeconomía

La ANI señaló que durante enero se presentó un aumento del 23% en carga y del 15% en pasajeros en comparación con 2025

Salud

Las quejas contra la Nueva EPS se dispararon un 107 % pese a estar intervenida; preocupa su situación

Opinión

Laura Sarabia: de mano derecha del Presidente a acusada por el desfalco en la salud

Política

Luis Carlos Leal insiste en que “mano derecha” de Laura Sarabia le entregó hojas de vida de interventores

Entre las decisiones que más impacto tendría en los usuarios es la que respecta a los procesos de traslado de pacientes cuando una EPS se retira del sistema, se liquida o es intervenida. Estos serán muy cortos.

Este es el cambio que propone el Gobierno ahora al sistema.
Este es el cambio que propone el Gobierno ahora al sistema. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Indica que la SuperSalud tendrá 5 días para remitir al Ministerio las EPS receptoras. Luego, la cartera tendrá 5 días para asignar a los afiliados y, en otros 5 días, la EPS de destino deberá preparar la atención de los nuevos usuarios.

Supersociedades avanza en cierre del proceso de Minenergéticos por captación ilegal de dinero: afectación de $4.123 millones

Las asociaciones de usuarios detallan que si el proceso dura entre 15 y 20 días, como propone el proyecto, se daría una grave congestión administrativa que pondría en riesgo la salud de millones de personas, pues afectaría la continuidad de sus tratamientos.

Afidro advierte sobre situación de la Nueva EPS
Este es el cambio que propone el Gobierno ahora al sistema. Foto: Afidro

Más de Macroeconomía

Nueva EPS en Cali: usuarios hacen largas filas para autorizar citas y otros trámites.

¿Lo van a trasladar a una EPS intervenida? Así funcionará el proyecto de decreto que movería a 6,6 millones de usuarios de EPS

Fotos de joyas del catálogo que hará parte de la subasta de la Dian

Dian anuncia nueva subasta de joyas, oro, vehículos y maquinaria: siga los pasos para acceder

Volatilidad dólar

Deuda externa de Colombia. Este es el estado actual de la controversial situación

Dólar al alza

Dólar se impulsó al alza este martes: precio oficial del 10 de febrero

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.

Dólar en casas de cambio para este 10 de febrero: así se mueve la divisa

Arreglo floral de San Valentín en EE. UU.

Del cultivo al “te amo”: este es el detrás de cámaras que permite mover 65.000 toneladas de flores colombianas en San Valentín

Dólar dólares

Deuda en pesos o en dólares: el gran debate alrededor de las operaciones que está haciendo el país, con su enorme obligación

El proyecto pretende modernizar sectores viales del país para incrementar su productividad.

La ANI señaló que durante enero se presentó un aumento del 23% en carga y del 15% en pasajeros en comparación con 2025

.

Así podrá postularse a los programas para adultos mayores y estudiantes para 2026; pagos de hasta 500.000 pesos

De izquierda a derecha: el exministro Juan Camilo Restrepo y el presidente Gustavo Petro.

Falta de plata para lo público provoca cruce de mensajes entre el presidente Petro y el exministro Juan Camilo Restrepo

Noticias Destacadas