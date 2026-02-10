¿Lo van a trasladar a una EPS intervenida? Así funcionará el proyecto de decreto que movería a 6,6 millones de usuarios de EPS

El sistema de salud colombiano ha pasado por un escenario altamente complicado desde hace varios años, tras el deterioro sostenido de las finanzas de varias EPS, además del golpe por el aumento de la UPC, que no va en línea con lo que necesitan las compañías, además de las irregularidades en procesos de facturación de algunas de estas.

Ahora, un nuevo proyecto de decreto del Ministerio de Salud podría cambiar el sistema, dado que buscaría un reordenamiento profundo en la manera en cómo operan las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Podría cambiar los territorios en los que operan, cuántas existirán por departamento o municipio.

Este es el cambio que propone el Gobierno ahora al sistema. Foto: Getty Images

Además de ello, puede definir qué pasará con los afiliados cuando una EPS salga de una región. Uno de los cambios más importantes será el que respecta a los traslados de pacientes de una entidad a otra. Indica que los traslados tomarán solo días, pero que la posibilidad de cambiarse a EPS solo se hará con las entidades habilitadas en cada territorio.

El proyecto de decreto, según la Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios, implicaría el traslado de 6.606.371 afiliados. Entre estos se encuentran unos 3.198.875 a la Nueva EPS, otros 289.262 a Savia Salud y otros 533.429 a S.O.S.

Entre las decisiones que más impacto tendría en los usuarios es la que respecta a los procesos de traslado de pacientes cuando una EPS se retira del sistema, se liquida o es intervenida. Estos serán muy cortos.

Indica que la SuperSalud tendrá 5 días para remitir al Ministerio las EPS receptoras. Luego, la cartera tendrá 5 días para asignar a los afiliados y, en otros 5 días, la EPS de destino deberá preparar la atención de los nuevos usuarios.

Las asociaciones de usuarios detallan que si el proceso dura entre 15 y 20 días, como propone el proyecto, se daría una grave congestión administrativa que pondría en riesgo la salud de millones de personas, pues afectaría la continuidad de sus tratamientos.