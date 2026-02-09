Supersociedades avanza en cierre del proceso de Minenergéticos por captación ilegal de dinero: afectación de $4.123 millones

Este lunes 9 de febrero, la Superintendencia de Sociedades se refirió al proceso que se adelanta contra la empresa Minerales y Energéticos Industriales Minergéticos S.A., en el marco del proceso de intervención judicial a la compañía.

Es importante recordar que esta empresa fue vinculada al proceso por captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público. Tras esta situación se han adoptado decisiones definitivas que permiten avanzar hacia el cierre del trámite.

La Supersociedades se pronunció frente al proceso de la empresa. Foto: SuperSociedades

La SuperSociedades recuerda que el proceso fue iniciado en el año 2016 bajo la medida de toma de posesión, al evidenciarse que la sociedad y personas relacionadas recibieron recursos del público sin autorización legal.

Tras esta situación y luego de las actuaciones adelantadas, se reconoció una afectación total de $4.123.888.876, correspondiente a 26 personas naturales y jurídicas, cuyos derechos fueron plenamente atendidos mediante la adjudicación de bienes, sin que a la fecha existan saldos insolutos a favor de los afectados.

Hidroeléctrica de Urrá anuncia aumento de descargas al río tras incremento de lluvias en el embalse

“La Superintendencia resolvió los asuntos pendientes para la culminación del proceso. En dicha providencia se ordenó el pago de los gastos de administración, correspondientes principalmente a impuestos prediales y cuotas de copropiedad, por un valor total de $1.137.391.087, los cuales serán cubiertos a través de adjudicación de bienes inmuebles disponibles dentro del proceso”, indicó el ente.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades, se refirió a la medida. Foto: Supersociedades

También se fijaron los honorarios de la actual agente interventora, los cuales serán cancelados tras la adjudicación, y se ratificó que el anterior agente interventor removido no tiene derecho al reconocimiento de honorarios.

Las quejas contra la Nueva EPS se dispararon un 107 % pese a estar intervenida; preocupa su situación

“Una vez más se demuestra que las herramientas legales del Estado permiten proteger de manera efectiva a los ciudadanos frente a esquemas de captación ilegal. En este caso, se logró cumplir el fin resarcitorio del proceso, garantizando la devolución total de los recursos reconocidos a los afectados. Este resultado confirma que el proceso de intervención judicial entra en su recta final”, indicó el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez.

La Supersociedades se pronunció frente al proceso de la empresa. Foto: Bancoldex