Cauca será epicentro de la cumbre indígena y del encuentro de organizaciones sociales

Los pueblos indígenas y organizaciones sociales se reunirán durante cuatro días en el municipio de Caldono, Cauca, en el marco de la denominada Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida. Dicho encuentro fue convocado como espacio de diálogo entre diferentes comunidades y sectores sociales.

De acuerdo con la convocatoria divulgada por los organizadores, la jornada se desarrollará del 11 al 14 de octubre en Kwet Kina, Sa’th Tama Kiwe, sector de El Pital, en Caldono, departamento del Cauca.

“Faltan cinco días para encontrarnos en este espacio de diálogo entre pueblos indígenas y organizaciones sociales”, señalaron desde la organización al anunciar la proximidad del encuentro.

Lo que buscan es que haya un diálogo fluido y consenso entre pueblos indígenas y organizaciones sociales como uno de sus principales componentes. El encuentro está previsto para comenzar el próximo 11 de octubre y extenderse hasta el 14 de octubre, según la información divulgada en la convocatoria.