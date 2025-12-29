Dimayor impone durísima sanción a Atlético Nacional y Medellín por desmanes en la Copa Betplay: sufren sus hinchas

Antes de finalizar el año 2025, el Comité Disciplinario de la Dimayor publicó la resolución 134, donde se imponen fuertes castigos y multas a Atlético Nacional e Independiente Medellín por los incidentes y desmanes en la final de la Copa Betplay, en el estadio Atanasio Girardot.

La pelea entre hinchas al finalizar el partido de vuelta revolucionó en las redes sociales y fue un tema a tratar en el Comité Disciplinario, que tuvo que intervenir con sanciones para ambos clubes y donde las hinchadas son las más perjudicadas. Atlético Nacional no pudo tener una celebración en paz y, nuevamente, los actos violentos se tomaron el fútbol colombiano.

Apenas pitó el árbitro, hinchas de ambos clubes invadieron la cancha y tuvieron un fuerte altercado que forzó las sanciones y las multas para ambos equipos. En días pasados, la Dimayor ya había sancionado a Atlético Nacional por la pólvora en el partido de ida de la final y allí se determinó el cierre parcial del estadio Atanasio Girardot en un partido de la Copa Betplay.

Momento de los incidentes en la final de la Copa Betplay. Foto: Colprensa

Ahora, las sanciones son más severas y se fijó un pago de multa de casi cuatro millones de pesos y el cierre total del estadio Atanasio Girardot cuando Atlético Nacional sea local. Es decir, jugará a puerta cerrada las primeras fases de la Copa Betplay y en una tentativa semifinal, se aplicaría el castigo de la plaza parcial por el uso de bengalas y juegos pirotécnicos.

Sanciones para Atlético Nacional tras la final de la Copa Colombia

“Se acreditó la comisión de cuatro conductas impropias de espectadores, consistentes en: lanzamiento de objetos, invasión al terreno de juego, actos de violencia contra las personas y cosas y empleo de objetos inflamables, los cuales generaron una afectación en el normal desarrollo del partido”, explica la resolución con los castigos para Nacional y Medellín. Cada uno pagará tres millones novecientos catorce mil seiscientos veinticinco pesos ($ 3.914.625) como multa.

Hinchas de Atlético Nacional en la final de ida, de Copa BetPlay, ante Medellín. Foto: Colprensa-David Jaramillo

En el caso del Independiente Medellín, la sanción es más compleja, ya que tendrá cierre total del Atanasio Girardot en seis partidos como local en la Copa Colombia y básicamente disputará todo el torneo del 2026 a puerta cerrada. Incluso en una tentativa final.

Pantallazo X: @juandl84 Foto: Pantallazo X: @juandl84

Pese al castigo de la Dimayor, los dos equipos tienen el derecho de apelación y puede que los castigos se vean disminuidos, teniendo en cuenta que el tema de taquilla es clave para ambas administraciones. En la resolución, se cita el artículo 84 del Código Disciplinario, en el que se cita la responsabilidad de los clubes por la conducta de los espectadores, más allá de la condición local y visitante. Por eso, los castigos para cada uno de ellos.