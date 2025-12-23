Deportes

La molestia de Millonarios tras la contradicción de Zuluaga y la posibilidad de que no le cuenten un título a su palmarés

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, dio dos versiones sobre el historial de la Copa Colombia que desató la ira de Millonarios.

William Horacio Perilla Gamboa

24 de diciembre de 2025, 12:40 a. m.
Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor. Foto: Fotos: Colprensa

Días de contradicciones por parte del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga. Primero, le dijo una cosa al periodista Diego Rueda, luego en La FM dio otra explicación. Lo sucedido en las últimas 48 horas desató la ira de Millonarios, pues existía la opción de que se le reste un título a su palmarés.

Cabe recordar que la Copa Colombia (hoy, Betplay por temas de patrocinio), es considerado el segundo torneo más importante en el fútbol colombiano desde su reinició en el año 2008, que comenzó a jugarse bajó la denominación de ‘Postobón’. Esta competición reúne a los 36 clubes del fútbol colombiano y equipos de la A se enfrentan a los de la B. El campeón de este certamen obtiene el cupo a la Copa Sudamericana de la Conmebol.

Hasta el momento, la lista de títulos muestra a Millonarios con tres títulos ganados de Copa Colombia. Dos en el último tiempo y uno en 1953. Lo que permite llegar a 22 trofeos oficiales si se suman las 16 Ligas, dos Superligas y una Copa Merconorte. Esa cifra podría verse alterada, según las palabras de Carlos Mario Zuluaga.

Rafael Robayo y Nelson Ramos celebran el título de Copa Colombia 2011. Foto: Colprensa

Zuluaga le dijo al periodista Diego Rueda de Caracol Radio: “La Copa Colombia se reestructuró a partir del año 2008, que se llamó Copa Postobón. Y desde allí se iniciaron en forma. Las anteriores no se cuentan y el primer campeón fue La Equidad. Desde esa fecha se están llevando en forma oficial”.

La otra versión de Carlos Mario Zuluaga 24 horas después

Según esas palabras, los equipos perjudicados serían: Boca Juniors de Cali (1950-51), Millonarios (1952-53), Independiente Medellín (1981) e Independiente Santa Fe (1989). Estos clubes saldrían de la lista de campeones si el anuncio de Carlos Mario se hace efectivo en la Dimayor.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor. Foto: Catalina Olaya

No demoró mucho para que en La FM intentara explicar lo que pasó: el presidente de Dimayor contestó que desde 2008, cuando La Equidad fue campeón, es que empiezan a contarse los títulos bajo la denominación de Copa Colombia. Explicó que los demás trofeos son válidos porque “en ningún momento se han desconocido esos títulos”.

Carlos Mario reconoció que los campeonatos ganados bajo otra denominación valen, pero no como Copa Colombia. “Se cuentan, pero no como Copa Colombia. Van en el palmarés”, fue su respuesta categórica.

Póster oficial de la Dimayor de junio de 2020 con todos los campeones de la Copa Colombia. Foto: Oficial Dimayor.

Carlos Mario hizo más hincapié al decir que “antes no se llamaba Copa Colombia, no se hacía durante todo el año, pero tienen su reconocimiento histórico en Dimayor”.

La molestia de Millonarios tras las palabras de Zuluaga a Rueda

Apenas se conocieron las palabras de Zuluaga a Diego Rueda, Millonarios mostró su molestia. El periodista Cristian Pinzón, de Caracol Radio, cercano al equipo azul, expuso en la red social X la molestia del ‘Embajador’ por las palabras de Carlos Mario.

“Hay sorpresa y molestia en Millonarios por lo dicho por el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, quien aseguró que los títulos de Copa Colombia conseguidos antes del 2008 NO son oficiales”, dijo el periodista en las redes sociales, con una foto del equipo campeón en 1953.

Pantallazo X: @Crispinllos Foto: Pantallazo X: @Crispinllos

Las contradicciones del presidente de la Dimayor activó las alarmas en los equipos que saldrían perjudicados y la posibilidad que no se les sume ese título en el palmarés general.

