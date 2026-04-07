Aunque muchos consideran que el anteproyecto de presupuesto para el próximo año, que fue radicado este 7 de abril en el Congreso de la República, es solo un trámite, pues consideran que se trata de las aspiraciones de recursos de la torta presupuestal que tienen las entidades públicas, es una exigencia de ley.

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El Ministerio de Hacienda, como lo indica la norma, radicó ante el Legislativo el anteproyecto de presupuesto para 2027, en el que se consignan las peticiones que las entidades públicas realizan, basándose en las estimaciones que creen, tendrán el próximo año, tanto en gastos como en ingresos.

Es decir, es algo parecido a las peticiones que los hijos les hacen a los padres y el progenitor está en libertad de decir: solo te puedo dar una parte de lo que me pides, o, por el contrario, optar por asignarle la cifra solicitada.

El Ministerio de Hacienda parte de unos supuestos con las cuales diseñará la carta financiera del próximo año y están consignadas en el anteproyecto radicado.

Así, la cartera que dirige Germán Ávila, parte de una economía que crecerá a un ritmo del 3 % el próximo año, según el anteproyecto presupuestal, y una inflación de 4,8 %. Entre tanto, el precio del dólar estimado para 2027 es de 3.880 pesos en promedio.

Congreso de la República Foto: Colprensa

La cifra de la deuda

En el anteproyecto de presupuesto 2027 se destaca que el gobierno aspira a destinar 124,5 billones de pesos en el servicio de la deuda pública. Esta es una de las cifras que propone directamente el gobierno, porque las demás son enviadas al Ministerio por cada entidad.

Es así como, el Congreso de la República aspira a contar con recursos para sus gastos, que casi están cercanos al billón de pesos: 978.000 millones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores hace una petición de 2,1 billones de pesos en el anteproyecto de presupuesto, mientras que Justicia, con las entidades que tiene bajo su sombrilla, como la Superintendencia de Notariado, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y el Inpec, pone el sombrero aspirando a obtener 5,3 billones de pesos.

En cuanto al Ministerio de Hacienda, la petición asciende a 31 billones de pesos, y el Ministerio de Defensa solicita 51,6 billones, contando con las estimaciones de necesidades que tiene con sus entidades adscritas, por ejemplo, el Hospital Militar.

Anteproyecto de Presupuesto 2027 Foto: Ministerio de Hacienda / Documento

El top 4 de los que más piden

Educación. En los últimos años, en Colombia, el sector Educación es el que va en la delantera, con la mayor asignación. También en esta ocasión será así, pues para este componente, que debería ser el transversal en cualquier país, de manera que pueda impulsar el desarrollo de todo lo demás, la petición es de 91,5 billones.

Salud. El segundo puesto, entre los sectores que solicitan una cifra más alta, está Salud, con 81 billones de pesos.

Trabajo. En la casilla 3 se ubica el sector trabajo, con una solicitud de 64,2 billones de pesos.

Defensa. En el cuarto puesto está Defensa con todas las entidades, cuya petición asciende a 51,6 billones de pesos.

Educación sigue siendo el sector que encabeza la lista de sectores con más peticiones de recursos en el presupuesto. Foto: Composición Semana) Universidad Externado de Colombia/ Getty Images/ SENA

Las IAS

La vigilancia, el control y todo lo que puede poner en orden las piezas que configuran un Estado, en Colombia se pone en hombros de las llamadas IAS, es decir, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, más la principal entidad democrática: la Registraduría.

De todas las IAS, la que reclama un mayor rubro es la Fiscalía, con 7 billones de pesos.

Por su parte, la solicitud de la Contraloría es de 1,9 billones de pesos y de la Defensoría 1,3 billones. En el caso de la Procuraduría, la petición es de 1,2 billones de pesos.

Prioridad a los programas del Gobierno

Llama la atención que, según el Ministerio, el anteproyecto les “dará prioridad a los objetivos principales del Programa de Gobierno que fue elegido por el pueblo colombiano y que se materializa en el Plan Nacional de Desarrollo vigente”, según el documento. Se trata del presupuesto 2027, cuando ya habrán pasado las elecciones y el país tendrá un nuevo gobierno.

Según el cronograma establecido para el trámite del presupuesto en el Congreso de la República, la radicación del proyecto presupuestal como tal, que será sometido a votación, debe hacerse los 10 primeros días luego de ser instalado el nuevo Parlamento.

Varios eslabones hay en esos meses, pero el 15 de agosto, después de que ya esté instalado el presidente de Colombia que resulte elegido en las urnas entre mayo y junio, el Congreso podrá devolver el presupuesto presentado.