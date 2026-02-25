Economía

Del Presupuesto 2025 se gastaron $2,7 billones en esquemas de protección personal. Así fue la ejecución de la plata pública

Entre recortes, uso de rezagos del año anterior y otros malabares se movieron las finanzas del Estado.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 8:52 a. m.
Eddy Shirley Herreño Mosquera, Subdirectora de Análisis y Consolidación Presupuestal del Ministerio de Hacienda
Eddy Shirley Herreño Mosquera, Subdirectora de Análisis y Consolidación Presupuestal del Ministerio de Hacienda Foto: Ministerio de Hacienda / Teams

La ejecución del Presupuesto 2025 en Colombia alcanzó un porcentaje del 94,5 %, según confirmó la subdirectora de análisis y consolidación presupuestal del Ministerio de Hacienda, Shirley Herreño, quien argumentó las cifras.

De los 523 billones de pesos que se tenían presupuestados para el año realizaron un recorte de 12,5 billones de pesos, lo que sucedió tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Por lo tanto, el aforo definitivo fue de 510,5 billones de pesos.

La plata que más se gastó fue la del funcionamiento y la del servicio de la deuda, porque en términos de inversión, que es lo que al final conduce a obras para el bienestar de la población, la ejecución solo llegó al 63,6 % (en términos de pagos realizados).

Ejecución presupuestal en 2025. El rubro con menor resultado fue el de la inversión.
Ejecución presupuestal en 2025. El rubro con menor resultado fue el de la inversión. Foto: Ministerio de Hacienda / Teams

Para la defensa

Aunque el sector defensa ya no ocupa el primer lugar en asignaciones presupuestales, pues lo desplazaron tanto la educación como la salud, sí tuvo un aforo importante, de 61 billones de pesos en la carta financiera original, que luego, tras el recorte aplicado, quedó en 60 billones de pesos. Las obligaciones adquiridas con esos recursos ascendieron a 55 billones, según confirmaron los voceros que hacen parte de la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Más de la mitad de la plata pública asignada a la defensa se gastó en personal: 26,3 billones de pesos. El vocero de la cartera de las finanzas públicas destacó que allí estuvo incluido el pago a 180.000 auxiliares de policía y uniformados, al igual que a 142.000 soldados, quienes tuvieron una bonificación incrementada que pasó del 50 al 70 % del salario mínimo.

Esta es la multa para motociclistas si no llevan este importante elemento de seguridad.
Seguridad Foto: ALETTA / Dos R / Montaje: Semana

Los recursos para la protección personal de amenazados salió de la asignación presupuestal al sector Hacienda, que en realidad, es el que gira para cubrir necesidades de otras áreas del engranaje del Estado. Se trató de 2,7 billones de pesos, ejecutados a través de la Unidad Nacional de Protección, en pos de minimizar los riesgos de seguridad para las personas que así lo ameritan.

