Salud

Gobierno Petro inicia pago a internos de medicina con giro directo de la ADRES desde 2026

La medida establece una remuneración mensual con seguridad social integral para estudiantes en internado rotatorio.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

26 de enero de 2026, 11:09 p. m.
Estudiantes de medicina.
Estudiantes de medicina. Foto: Cortesía

El Gobierno nacional dio inicio oficial a la remuneración de los internos de medicina en Colombia, con lo cual se reconoce, por primera vez, el trabajo asistencial que miles de estudiantes realizan en hospitales y clínicas del país durante su internado rotatorio obligatorio.

El anuncio se realizó este lunes, 26 de enero, en un acto oficial en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, con la participación de autoridades del sector salud, representantes del Gobierno, universidades, hospitales docentes e internos de distintas regiones.

En el evento estuvieron presentes el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo; el viceministro de Protección Social, Luís Alberto Martínez; el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego; el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino; el director de la ADRES, Félix León Martínez, así como delegados del sector académico y asistencial.

A partir de 2026, los internos de medicina recibirán una remuneración mensual equivalente a un (1) salario vital mensual vigente de $1.750.905, más seguridad social integral por $541.800, para un total de $2.292.705.

