Gobierno Petro inicia pago a internos de medicina con giro directo de la ADRES desde 2026

El Gobierno nacional dio inicio oficial a la remuneración de los internos de medicina en Colombia, con lo cual se reconoce, por primera vez, el trabajo asistencial que miles de estudiantes realizan en hospitales y clínicas del país durante su internado rotatorio obligatorio.

El anuncio se realizó este lunes, 26 de enero, en un acto oficial en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, con la participación de autoridades del sector salud, representantes del Gobierno, universidades, hospitales docentes e internos de distintas regiones.

Katherine Miranda aclaró que el pago a internos de medicina no fue iniciativa del Gobierno: “Fue una proposición de mi autoría”

En el evento estuvieron presentes el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo; el viceministro de Protección Social, Luís Alberto Martínez; el viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego; el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino; el director de la ADRES, Félix León Martínez, así como delegados del sector académico y asistencial.

A partir de 2026, los internos de medicina recibirán una remuneración mensual equivalente a un (1) salario vital mensual vigente de $1.750.905, más seguridad social integral por $541.800, para un total de $2.292.705.

El reconocimiento será girado directamente al interno por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), sin intermediarios y con trazabilidad de los recursos públicos.

Estudiantes de medicina. Foto: Cortesía

Durante el acto, el ministro de Salud y Protección Social se refirió al alcance de la medida: “No se puede seguir precarizando el trabajo de las y los trabajadores de la salud en el país. La lucha no puede ser solo por lograr que los residentes tengan una remuneración: tiene que ser por condiciones laborales dignas, estabilidad, seguridad social plena y reconocimiento real a quienes sostienen el sistema de salud todos los días”.

La decisión se fundamenta en el artículo 22 de la Ley 2466 de 2025 y en la Resolución 010 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social. Estas normas reglamentan el reconocimiento económico y garantizan la afiliación de los internos al Sistema de Seguridad Social Integral, que incluye salud, riesgos laborales y pensión.

Para la vigencia 2026, el Gobierno nacional destinará $214 mil millones de pesos para la remuneración de los internos de medicina. Estos recursos se suman a los $456 mil millones asignados al Sistema Nacional de Residencias Médicas, para una inversión total de $670 mil millones de pesos orientada al fortalecimiento de la formación del talento humano en salud.

“Aunque la remuneración no configura una relación laboral, sí reconoce el papel fundamental que cumplen los internos en la prestación de servicios de salud, las extensas jornadas, la responsabilidad clínica y las condiciones de exposición a riesgos durante su formación”, puntualiza la entidad.