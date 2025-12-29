Confidenciales

Katherine Miranda aclaró que el pago a internos de medicina no fue iniciativa del Gobierno: “Fue una proposición de mi autoría”

La representante de la Alianza Verde dijo que el logro provino del Congreso de la República.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 8:18 p. m.
Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde
Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde Foto: Guillermo Torres / Semana

El Ministerio de Salud a través de un comunicado, dijo que el “Gobierno de la Vida” hará efectivo el pago de un salario mínimo y afiliación al sistema de seguridad social de 8.000 estudiantes de medicina durante su año de internado.

El Gobierno aseguró que ocurre en cumplimiento de la reforma laboral, atribuyéndose el crédito.

Pero Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, le recordó al Gobierno que fue una iniciativa de su autoría y que tuvo que defender en el Congreso.

“Hoy el Gobierno nacional salió a decir que ellos garantizaron el pago de un salario mínimo a estudiantes de medicina durante su internado. Esto no es cierto, es falso, es mentira de este Gobierno. Ese logro no nació en el Gobierno nacional, nació en el Congreso de la República. Fue una proposición de mi autoría que presenté, defendí y saqué adelante para que los internos de medicina dejaran de trabajar gratis, sin derechos y sin seguridad social", dijo.

Política

“54 menores han muerto en bombardeos durante el gobierno”: Catherine Juvinao muestra preocupantes cifras en moción de censura

Según la congresista, fue por su iniciativa que esto quedó dentro de la reforma laboral, “no por voluntad espontánea del Gobierno”.

“Logramos los votos en todas las bancadas. El Gobierno no está regalando nada, está cumpliendo parte de la ley que nació en el Congreso”, agregó.

