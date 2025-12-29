Katherine Miranda aclaró que el pago a internos de medicina no fue iniciativa del Gobierno: “Fue una proposición de mi autoría”

El Ministerio de Salud a través de un comunicado, dijo que el “Gobierno de la Vida” hará efectivo el pago de un salario mínimo y afiliación al sistema de seguridad social de 8.000 estudiantes de medicina durante su año de internado.

El Gobierno aseguró que ocurre en cumplimiento de la reforma laboral, atribuyéndose el crédito.

Pero Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, le recordó al Gobierno que fue una iniciativa de su autoría y que tuvo que defender en el Congreso.

Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, aclaró que el pago de un salario mínimo para estudiantes de medicina en año de internado no provino de una iniciativa del Gobierno nacional: “Fue una proposición de mi autoría”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/9l4m9Ri3CD — Revista Semana (@RevistaSemana) December 29, 2025

“Hoy el Gobierno nacional salió a decir que ellos garantizaron el pago de un salario mínimo a estudiantes de medicina durante su internado. Esto no es cierto, es falso, es mentira de este Gobierno. Ese logro no nació en el Gobierno nacional, nació en el Congreso de la República. Fue una proposición de mi autoría que presenté, defendí y saqué adelante para que los internos de medicina dejaran de trabajar gratis, sin derechos y sin seguridad social", dijo.

Según la congresista, fue por su iniciativa que esto quedó dentro de la reforma laboral, “no por voluntad espontánea del Gobierno”.

“Logramos los votos en todas las bancadas. El Gobierno no está regalando nada, está cumpliendo parte de la ley que nació en el Congreso”, agregó.