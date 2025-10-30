“Atrapada en el cuerpo de un hombre”: Mariana Morales, mujer trans, y el día que se abrió con sus padres

Mariana Morales, mujer trans que participó en Miss Universe Colombia 2025, se ha convertido en una de las figuras más importantes del movimiento LGTBIQ+ en el país, pues por medio de sus redes sociales ha compartido detalles de su proceso de transición y cómo ha cambiado su vida después de haber tomado la decisión.

La psicóloga, actriz, modelo y reina de belleza habló Sin Filtro para SEMANA y destapó como fue para ella revelarle a sus padres que siempre se consideró una mujer, pese haber nacido biológicamente en el género masculino.

Podcast Sin Filtro con Diego Bonilla Invitada Mariana Morales Octubre 13 de 2025 | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

“Fue un momento en donde ya estábamos al borde de todo. Mi mamá pasando por un proceso de recuperación, y yo ya no me aguantaba vivir en el cuerpo en el que estaba porque sufría de depresión, yo alcancé a sufrir de cutting, que es cuando te cortas porque no sabes como gestionar las emociones y lastimas tu cuerpo. Era eso o morirme", afirmó frente a las cámaras de SEMANA.

Revelo que todo ocurrió una tarde en la que su familia estaba disfrutando de un programa de televisión de entretenimiento, el cual contaba con la presencia de varios presentadores identificados como homosexuales.

En medio de la transmisión del contenido, su padre habría hecho fuertes comentarios al respeto, lo que desencadenó duras emociones en Mariana, y no dudó en defenderlos ante las palabras de su progenitor.

“Salgo a decir que son personas que merecen respeto, se me salió lo femenino y me preguntaron que sí tenía algo para decirles (...) Creo que cuando pasas por un momento de tu vida en el que tienes que tomar una decisión entras como en un estado de bucle, sentía que la realidad se me había salido de las manos”, dijo Mariana.

Aunque debido a los nervios, decidió guardar silencio, su madre trató de entender la situación y en medio del desconocimiento, le hizo algunas preguntas con el fin de poder entenderla y ayudarla en la situación que estaba enfrentando.

“Ella me preguntó que si yo era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y ya no lo pude ocultar más, yo le dije que sí”, contó la representante de la belleza de Bogotá.

Podcast Sin Filtro con Diego Bonilla Invitada Mariana Morales Octubre 13 de 2025 | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Por otro lado, para su padre se tornó un poco más complicada la situación. Sin embargo, siempre la trató con respeto y la acompañó en las decisiones que la llevaran a ser una persona feliz y tranquila.