Mariana Morales revela la historia detrás de su cirugía: “He salido con hombres que no saben que soy trans”

Mariana Morales, que participó en Miss Universe Colombia 2025, se ha convertido en una de las figuras más importantes del movimiento LGTBIQ+ en el país, pues por medio de sus redes sociales ha compartido detalles de su proceso de transición y cómo ha cambiado su vida después de haber tomado la decisión.

La psicóloga, actriz, modelo y reina de belleza habló en Sin filtro de SEMANA y destapó cómo fue para ella revelarles a sus padres que siempre se consideró una mujer, pese a haber nacido biológicamente como de género masculino.

Durante la conversación reveló las razones por las cuales decidió someterse a una cirugía de reasignación de sexo.

“Salir con un chico que te gusta y que tu cuerpo reaccione con una erección es horrible. He sido muy criticada porque he contado que muchos hombres no saben que soy trans, yo he salido con hombres que no saben. Hoy en día me relajo y ya finjo la voz”.

Agregó: “Antes me comportaba como una mujer y era difícil que se dieran cuenta. Yo me ponía cinta en mi parte genital porque no me gustaban las erecciones”.

Como durante muchos años no estuvo conforme con su cuerpo, llegó el momento en que quería cambiar por completo y ser una mujer.

“Yo me veía al espejo y no me gustaba, hay mujeres trans que aman sus genitales y eso es respetable, pero a mí no me gustaba, no podía tener una relación sexual tranquila y por eso tomé la decisión de la cirugía”.

Sobre todo el proceso quirúrgico, contó que es bastante complejo, pero que nunca dudó en hacerlo.

“Es muy complicada, porque es una amputación de una parte del cuerpo, en mi caso una parte que no me pertenecía. Fue un proceso muy largo, yo me operé a los 18 o 19 años, pero no estaba totalmente desarrollado”.

Asegura que durante todos los exámenes que le hicieron se enteró de que su “parte genital nunca se desarrolló lo suficiente y eso tampoco era normal”.

“Ahí empezó el proceso de informarme sobre cómo sería la cirugía porque había muchos riesgos, incluso, que mi mamá tuviera que donarme sangre”, recuerda.

La cirugía tardó ocho horas y antes de entrar a la operación le advirtieron todo lo que podía pasar, incluso que su vida podría estar en riesgo.

“El resultado fue el esperado, aunque pensé que saldría del quirófano y sería mujer de inmediato, quería ocultar lo que era. Pensé que al tener vagina todo estaría resuelto y no. Aprender a reconocer el cuerpo es un proceso complejo”.

Señala incluso: “La operación fue para entender que necesitaba estar cómoda con mi cuerpo. Es una cirugía costosa, pero Colombia tiene un buen respaldo e incluso la puede proporcionar las EPS”.

Diego Bonilla y Mariana Morales. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Pero en algún momento todo se complicó por cuenta del dolor que sintió:

“Duré dos meses a punta de morfina, así que no me acuerdo de muchas cosas. Me pusieron un dilatador para que la vagina no se cerrara y de forma natural, pero a mí se me salió y tuvieron que introducirlo nuevamente”.

Su mamá fue quien la acompañó en todo este proceso y en las terapias que debía realizar periódicamente para que la cirugía fuer aun éxito.