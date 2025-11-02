“Puedes morir en el intento”: Mariana Morales, mujer trans, reveló cómo fue su transformación hormonal

Mariana Morales, mujer trans que participó en Miss Universe Colombia 2025, se ha convertido en una de las figuras más importantes del movimiento LGTBIQ+ en el país, pues por medio de sus redes sociales ha compartido detalles de su proceso de transición y cómo ha cambiado su vida después de haber tomado la decisión.

La psicóloga, actriz, modelo y reina de belleza habló en Sin filtro de SEMANA y destapó cómo fue para ella revelarles a sus padres que siempre se consideró una mujer, pese haber nacido biológicamente en el género masculino.

Además, detalló todo el proceso de cambio cuando decidió que sería una mujer y que atrás dejaba todo lo que había pasado cuando no se sentía cómodo con su cuerpo.

Después de hacer varias consultas y hablar con especialistas, inició un tratamiento con hormonas que, según ella, dieron resultado en unos doce meses.

“Las hormonas cambian toda la corporalidad. La grasa corporal se va, por ejemplo, a los pómulos. No estoy tan operada como para transformar mi cuerpo y todo lo hizo la hormona porque se distribuye la grasa corporal”.

Asegura que al inicio de todo el proceso con hormonas “el pecho se desarrolla, el botón mamario, la piel se pone más suave y la gente se empieza a confundir y a preguntar si uno es niña o niño y para mí eso era emocionante”.

Sin embargo, reveló que es un proceso complejo porque le hacen todas las advertencias de lo que puede ocurrir.

“Es tedioso porque te dicen: puedes morir en el intento. El tratamiento es muy invasivo y eso genera complicaciones. Este tratamiento puede ser reversible, pero en mi caso no porque ya me operé mi parte genital”.

Mariana siente que tomó la mejor decisión de su vida y no se arrepiente de cambiar su cuerpo. “El tratamiento hormonal lo que hace es que le dice a tu cuerpo: naciste hombre, pero tomando hormonas femeninas quedas de esta forma. Lo que hace es que una persona se vea físicamente como hombre o mujer son las hormonas”.

No obstante, durante todo el proceso no salió de su casa y eso generó unas complicaciones adicionales que le generaron problemas. “Es un proceso muy difícil y duré un año encerrada en mi casa tomando las hormonas femeninas”.

Agregó: “Me aislé, no salía ni a la tienda porque empecé a ver mi cuerpo cambiar, es un proceso que tiene un acompañamiento. Todo fue bastante fuerte porque me encerré, no conocía gente y solo pensaba que ya era mujer. Era muy sedentaria, las hormonas hacen efecto y me estaba volviendo loca, yo era esclava del espejo, pero nunca me arrepentí”.

Diego Bonilla y Mariana Morales. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

La primera prueba de fuego fue cuando inició estudios universitarios porque ya era una mujer, con el nombre de Mariana Morales y la primera vez que salía a las calles.

“El día que salí fue cuando empezaba en la universidad, primera vez como mujer en las calles, me subí al transporte público con ropa de mujer y no tenía paz. Me subí al bus y me miraban, eso me generaba ansiedad por saber qué pensaban, pensando si me tratarían mal o me dirían cosas, no quería que eso pasara".

Indica que “nadie me enseñó a ser mujer y cometí muchos errores, eso es fuerte. Ya estaba inscrita como Mariana y en el primer semestre uno tiene que presentarse y eso es complejo, yo estaba en un proceso de cambio muy fuerte”.

En el primer semestre, sufrió bastante porque, aunque tenía rasgos femeninos, su inseguridad generaba que llamara la atención y no por el proceso que había iniciado.

“Yo llamaba la atención por lo raro que me comportaba y no por ser trans, yo misma llamaba la atención sin quererlo. En la universidad se dieron rumores sobre mí y tuve que vivir todo eso, ya era lo que quería como mujer, pero no sentía vida porque como me encerré durante el proceso, pues me enfrenté a muchas cosas en la universidad”.