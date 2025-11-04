“Primera vez que lo hablo”: Mariana Morales, mujer trans, reveló su posición sobre polémica cartilla

Mariana Morales, mujer trans que participó en Miss Universe Colombia 2025, se ha convertido en una de las figuras más importantes del movimiento LGTBIQ+ en el país, pues por medio de sus redes sociales ha compartido detalles de su proceso de transición y cómo ha cambiado su vida después de haber tomado la decisión.

La psicóloga, actriz, modelo y reina de belleza habló Sin Filtro para SEMANA y destapó como fue para ella revelarle a sus padres que siempre se consideró una mujer, pese haber nacido biológicamente en el género masculino.

Durante la conversación reveló las razones por las cuales decidió someterse a una cirugía de reasignación de sexo.

“Salir con un chico que te gusta y que tu cuerpo reaccione con una erección es horrible. He sido muy criticada porque he contado que muchos hombres no saben que soy trans, yo he salido con hombres que no saben. Hoy en día me relajo y ya finjo la voz”.

Contó todos los detalles de ese proceso quirúrgico y además habló de un tema que generó polémica en el país: la “cartilla trans” en los colegios.

Como Mariana también es psicóloga dio su punta de vista sobre este asunto y señaló que no está de acuerdo con los estigmas que se quieren poner a niños y niñas y que el desarrollo debe ser el adecuado.

“Cuando yo era chiquito, como era hombre, tenía que jugar fútbol, ver lucha libre y cosas así. Tenía que ser fuerte, no podía llorar porque era hombre. Tenía que defenderme porque era hombre”.

Agregó: “A mi me gusta el fútbol actualmente, jugar con un carrito y soy mujer, eso no tiene que nada que ver con la identidad de género. Cuando hay etiquetas muy marcadas, tiende a confundir. En los jardines les dicen a los niños que no tomen una muñeca porque no es para los niños y eso está mal”.

Por esa razón, dijo que nunca estuvo de acuerdo con esa cartilla que se quiso imponer en los colegios.

Mariana Morales y Diego Bonilla. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

“Tampoco hay que influenciar a los niños a decidir, no estoy de acuerdo con que a un niño se le muestre una cartilla con el cuerpo de una mujer trans porque es como abrirle un abanico y decirle que le pueden gustar los hombres. Todo tiene su momento”.

Explicó que “esa cartilla la querían imponer para hablar de la diversidad, pero eso no es correcto. En su momento algún niño conocerá las cosas, pero por voluntad y no por imposición”.