El Ejército denunció que el ELN se roba las cosechas de campesinos en Arauca para venderlas en Bogotá. Esta es la historia

Cuatro integrantes del ELN fueron capturados, entre ellos, el responsable del robo a campesinos.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 11:10 a. m.
Capturado alias Monchi, cabecilla del ELN en Arauca.

Alias Monchi, segundo cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos, del GAO ELN, sería responsable de las finanzas del ELN en el departamento de Arauca y fue capturado en un operativo del Ejército.

Este cabecilla, según el Ejército, era el responsable de saquear las cosechas de campesinos en Arauca para luego vender los productos y obtener dinero que invertían en las necesidades de la organización criminal, como armas y uniformes.

Alias Monchi, cabecilla del ELN, capturado por el Ejército en Arauca.

El Ejército advirtió que en los operativos que se adelantan en el departamento de Arauca fue posible la captura no solo de alias Monchi, sino de otros tres integrantes de esta estructura criminal responsable de un sinnúmero de atentados y secuestros en esta región del país.

“En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho, tropas de la Décima Octava Brigada, en una operación coordinada e interagencial con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura por orden judicial de alias Monchi, segundo cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos, del GAO ELN”, señaló el Ejército.

Alias Monchi, de acuerdo con los reportes que tiene el Ejército, estaba a cargo de las finanzas criminales del ELN por tanto, tenía la responsabilidad de conseguir los elementos necesarios para el resto de integrantes de la estructura ilegal y lo lograba, de acuerdo con el Ejército, desplazando campesinos y apropiándose de los productos del campo.

“De acuerdo con labores de inteligencia militar, alias Monchi sería el principal dinamizador y articulador financiero de esta estructura armada. Su rol consistía en administrar y movilizar recursos obtenidos mediante el desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas productoras de plátano, cuyos productos eran comercializados a gran escala en bodegas ubicadas en Bogotá”, dijo el Ejército.

Explican fuentes militares que, luego de apropiarse de los productos que sembraban y cosechaban los campesinos en el departamento de Arauca, los llevaban a centros de acopio, incluso en la capital del país, para venderlos y convertir el dinero en material de intendencia para atacar a la fuerza pública.

“Las ganancias generadas por esta actividad ilícita eran posteriormente reinvertidas en la estructura armada, mediante la adquisición de material logístico y de intendencia, fortaleciendo su capacidad criminal en la región”, explicaron desde el Ejército luego de la captura de los señalados integrantes del ELN.

Alias Monchi sería responsable de las finanzas del ELN en el departamento de Arauca

El Ejército dijo que la operación se desarrolló de manera simultánea en la vereda La Laguna, la vereda La Pesquera y el casco urbano del municipio de Arauquita, donde también fueron capturados alias Calilla, alias “Perro” y alias Zancudo, integrantes de su componente criminal.

