Denuncian que robaron pertenencias de los 17 fallecidos tras accidente de bus en Antioquia: “Este video sí lo quiero publicar”

De los 17 fallecidos, 16 eran estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello.

Redacción Nación
22 de diciembre de 2025, 5:51 p. m.
Estudiantes fallecidos de la Institución Educativa Liceo Antioqueño.
Mientras los familiares de las 17 personas que murieron en Antioquia el pasado domingo 14 de diciembre, tratan de sobrellevar el dolor que dejó la partida de sus seres queridos, luego de que un bus en el que se movilizaban se fuera a un abismo, en redes sociales empezó a circular una delicada denuncia.

El bus accidentado en Antioquia.
A través de un video, una mujer denunció que se robaron pertenencias de las 17 personas que murieron en ese accidente que se registró en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza, en Antioquia. En el hecho, 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus, fallecieron.

Aparece video que deja mal parada a empresa de bus que se fue a un abismo en Antioquia y murieron 17 personas: “El señor está asustado”

“Por solicitud de los familiares vinimos a recoger todas sus pertenencias, su ropa, maletas. Para ellos cualquier recuerdo es importante. Quiero hacer un llamado, porque este video sí lo quiero publicar: cualquier persona que desee devolver las cosas, mi número es público. Acá no se va a publicar un video, una foto, nada. La persona que desee devolver cualquier pertenencia se puede contactar con los bomberos o conmigo y vamos a estar recibiendo sus cositas, no vamos a dar nombres, no vamos a publicar nada, simplemente la idea es devolver esos recuerdos a sus familiares”, dijo la mujer que hizo la denuncia, luego de llegar al lugar del accidente en compañía de personal de bomberos y Defensa Civil.

Al inicio del video, la mujer había resaltado: “Yo sí quisiera dejarle muy claro a la comunidad segoviana, remediana, y a la comunidad de todo el país, que esta tarea ya la habían realizado en varias ocasiones. Lastimosamente, en el momento del rescate prima la vida para la Defensa Civil y los bomberos. No asistió la institución que debía hacer el debido proceso de cadena de custodia, sin embargo los bomberos estuvieron cogiendo cositas que vamos a entregar a la Secretaría de Educación de Bello”.

A continuación, los nombres de las 17 personas que murieron en ese accidente:

  1. Yeraldin Yepes
  2. Susana Arango Mejía
  3. Mathías Berrío Cardona
  4. Daniel Arismendy Fernández
  5. José Manuel Orrego Palacio
  6. Juan Andrés Hincapié
  7. Laura Salazar
  8. María Camila Pérez Sánchez
  9. María Fernanda Londoño Jiménez
  10. Mariana Galvis Arias
  11. Carlos Cardona
  12. Mariana Upegui Escobar
  13. Mateo Castaño López
  14. Paulina Anduquia Builes
  15. Sara Escobar Mera
  16. Valeria López
  17. Jonatan Alexánder Taborda (conductor del bus).

Noticias Destacadas