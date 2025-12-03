En 2026, la industria de la moda premium en Colombia dará un giro decisivo hacia el Street Style, una corriente que ya domina las capitales del mundo y que convertirá las calles en el nuevo laboratorio creativo de grandes marcas. Chevignon, Americanino, Diesel y firmas nacionales como Monastery y Y/OUT se inspiran ahora en la estética urbana para renovar sus colecciones con mezclas atrevidas, siluetas reinventadas y una exaltación de la individualidad sobre la uniformidad.

De acuerdo con Inexmoda, el próximo año el sector de moda en el país proyecta un crecimiento del 8,8 %, impulsado por consumidores en búsqueda de innovación, autenticidad y piezas que reflejen identidad. Según un análisis de Retail Fruta Fresca Origin, cinco tendencias serán las protagonistas en vitrinas y pasarelas del segmento premium: los contrastes de texturas con combinaciones inesperadas —como seda con encaje o satén con cuero— abrirán paso a looks visualmente dinámicos, especialmente visibles en las propuestas heritage de Chevignon.

El denim bruto también resurge con fuerza. Las prendas de jean grueso y sin químicos reemplazarán al lavado suave, dando paso a chaquetas recortadas y pantalones estructurados. “La reinterpretación del material se podrá vestir con marcas como Girbaud, Replay y Blow Up, que constantemente exploran el denim experimental con innovaciones textiles, siluetas patchwork y un fuerte aire urbano y rebelde”, afirmó Jaime López, CEO de Fruta Fresca Origin.

El athluxury consolidará la comodidad de alto nivel con hoodies minimalistas, textiles técnicos y blazers ligeros. “Esta estética ya se observa en ciudades como Nueva York y Copenhague… Es una tendencia que lleva la comodidad a un nivel superior con piezas versátiles”, señaló el director. El minimalismo estructural, con líneas limpias y diseño arquitectónico, tendrá en Monastery un referente local, pues ofrece lujo silencioso y siluetas oversize. Finalmente, la elegancia sin esfuerzo dominará las calles con prendas básicas elevadas por toques premium, tenis de diseño limpio y un estilo off-duty sofisticado.