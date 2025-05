Fonseca y Rubén Blades juntos en emotiva canción: “No es un mensaje político, es un mensaje de cariño y de arraigo a las raíces”

El cantante colombiano Fonseca presentó su nuevo sencillo Nunca me fui, una colaboración especial con el ícono de la música latina Rubén Blades. El tema, lanzado desde Panamá, tierra natal de Blades, es un tributo poético y profundo a los lugares que vieron crecer a ambos artistas.

En Nunca me fui, Fonseca y Blades tejieron una fusión de sonidos latinoamericanos que evocan nostalgia, esperanza e identidad. El sencillo es el segundo adelanto del próximo álbum de Fonseca.

El primer tema, Venga lo que venga, junto a Rawayana, ya ha tenido una recepción destacada en escenarios internacionales, incluyendo su interpretación en el Movistar Arena de Bogotá durante el exitoso Tropicalia Tour, y su participación como invitado en el festival Coachella.

A propósito del lanzamiento de ‘Nunca me fui’, SEMANA conversó con el artista colombiano, quien reveló desde Miami, el mensaje detrás de la letra, el canto a las raíces y al poder transformador de los nuevos comienzos, así como del trabajo junto al panameño.

SEMANA: ¿Cómo nació la idea de colaborar con Rubén Blades?

Fonseca: Esto nace de una manera muy particular, pero sobre todo nace de la música y de la canción como tal. Aquel día que escribimos la canción, cuando vi el mensaje, yo llevo ya varios años viviendo fuera de Colombia, y en esa canción hablo obviamente de mí, pero también pensando en tanta gente que vive fuera de su ciudad o de su país de origen.

Algunos persiguiendo sueños, otros de manera abrupta también, que tienen que salir de donde están. Y cuando veo la canción, no terminada, pero con un demo muy avanzado, lo primero que pensé fue: el maestro Rubén Blades amplificaría este mensaje de una manera alucinante.

Yo crecí con la música de Rubén, soy un gran admirador, él es un gran contador de cuentos en sus canciones. La manera como lo hace siempre me pareció alucinante, que se arriesga a hacer canciones largas y a contar las historias como si uno estuviera leyendo un libro, y no andar repitiendo para que la gente se acuerde, sino que le echa lápiz de verdad al tema, sin miedo. Y esta canción de alguna u otra manera muestra también esa admiración que siento yo por la manera de Rubén Blades de escribir sus letras. Porque quise también contar una historia y hacerlo de una manera simbólica, metafórica. Como irme de un lado al otro. Y lo más bonito es que, bueno, me aventuré a invitarlo, a encontrarle el camino para que le llegara realmente la canción a él.

SEMANA: ¿Y cómo hizo para que le llegara la canción a Rubén?

Fonseca: Inicialmente fue por un amigo en común, literal. Un día este amigo me dice: “estoy trabajando, no directamente con Rubén Blades, pero estoy haciendo booking de Rubén Blades”, y le dije: “Uy, hermano, yo tengo una canción que quiero hacérsela llegar, pero quiero que de verdad él la oiga”. Porque a veces tú puedes mandarla y se queda por ahí orbitando. Y mi amigo me dijo: “Yo te hago esa vuelta”. Y así fue.

Lo más bonito fue que recibió la canción y en cuestión de ocho días dijo: “Sí, me encanta”. Y a los ocho días estaba grabando, comentando, proponiendo, cambiando. Lo más especial también fue que me dijo: ’Oye, hermano, te felicito. Qué alegría saber que se sigan llevando mensajes en las canciones que lleguen de una manera diferente y que tengan ese poder y esa trascendencia’. Me escribió un día una cosa que de verdad la voy a imprimir y la voy a guardar, la voy a colgar por acá en el estudio. Porque bueno, es un sueño cumplido".

SEMANA: Nunca me fui tiene un mensaje muy claro y es que se ha convertido en un himno para los que han tenido que dejar su hogar. Cuéntenos sobre eso.

F: Sin duda es un mensaje de migración. Para mí tiene algo muy especial, y es que no es un mensaje ni político ni agresivo, sino un mensaje de cariño, de recuerdo y de arraigo a las raíces. Tiene un mensaje también de humanizar esa migración, porque hoy en día con toda esta locura que está pasando a nivel mundial, no voy a hablar solamente de Colombia o de cualquier país latinoamericano, sino en el mundo entero.

Muchas veces se nos olvida que ese personaje que está ahí, que carga en su maleta y en su espalda una cantidad de recuerdos, de dolores, pero sobre todo de amor por la tierra donde nació, al final nunca se fue.

Ese corazón nunca se fue y por eso, para mí, el mensaje más importante de Nunca me fui es ese: no importa en dónde estemos o si uno salió por X o Y razón, al final del día cierras los ojos y regresas inmediatamente a la ciudad donde naciste. Eso es automático. Y ahí sientes el corazón, el cariño, los recuerdos, absolutamente todo. Y eso es fuerza, eso es motivación, eso es esperanza, eso es fe, hasta en los momentos más difíciles.

Me quise meter por ese camino, remover un poquito esa melancolía, pero también con el propósito de siempre generar esa gratitud. Para mí la gratitud se ha vuelto un tema muy recurrente en mi música, y me encanta abordarlo desde distintos puntos de vista. En este caso lo abordé desde la lejanía y la migración. Pero al final del día, también es una canción de gratitud.

SEMANA: Nunca me fui es otro avance de su próximo álbum, ¿Cómo va el proceso de creación?

F: Claro que sí. Estoy feliz con el proceso del álbum. Voy bien avanzado, creo que voy como en un 60 o 70 %. Este año estamos con el Tropicalia Tour, entonces no tengo tanto tiempo disponible como para avanzar más rápido, pero he podido avanzar bien entre viajes. Para mí es un momento muy especial de mi carrera, a nivel musical. Cada vez me siento más cómodo en mi piel musical. En Tropicalia logré un sonido del que me siento no solo muy orgulloso, sino muy conectado en el escenario. Y quiero seguir por ahí. Igual siempre me ha gustado experimentar, moverme un poco, pero creo que voy a seguir caminando por este mundo tropical que vengo explorando desde Tropicalia.

Vienen unas colaboraciones muy bacanas también en este álbum.Todavía no tengo claro el sonido completamente, ni el nombre, pero estoy muy contento. Hoy en día me gozo mucho el proceso de cada canción, desde que la escribo hasta toda la producción. Gozarme el proceso es algo que tengo muy presente y estoy en un momento muy bonito en ese sentido.

SEMANA: En sus conciertos siempre hay propuestas de matrimonio. ¿Cómo se siente siendo parte de esos momentos tan especiales?

F: No sabes la cantidad de mensajes y videos que me llegan en redes sociales de canciones mías que se usan en matrimonios en muchos lugares. A mí me encanta, la verdad. Porque imagínate, un día tan especial y tan importante en la vida de dos personas y no solo de ellos, sino de sus familias y amigos, que mi música sea protagonista, eso es el regalo más grande que puedo tener como compositor.

Creo que sin duda mi amor por escribirle a la gratitud ha generado que eso pase. Inicialmente, pasaba con Prometo o con Te mando flores, pero hoy en día con Qué suerte tenerte o con Por toda la vida sigue sucediendo. Y es una belleza. Porque hoy en día en los conciertos me toca, por ejemplo, me acuerdo uno en el Movistar que de pronto empecé a ver mucha gente alumbrando en el tercer piso, pero desesperadamente. Entonces paré la canción y dije: “Un momento, que hay algo pasando allá”.Y empecé a oír y la gente gritaba: “¡Anillo, anillo!”. Entonces se tomaron la foto, me la mostraban… Se vuelve toda una dinámica muy bonita de conexión real, de música, de absolutamente todo.