Juliana Gattas, de Miranda!, habla sobre el concierto de la banda argentina en Bogotá, “va a ser una fiesta”

Vestida con brillos, lentejuelas y plataformas imposibles, Juliana Gattas sube al escenario con la seguridad de una diva de otros tiempos. Pero lo suyo no es solo una estética retro, junto a Ale Sergi, ha convertido a Miranda! en uno de los proyectos pop más influyentes de Latinoamérica. En medio de una nueva gira, una película en la que debuta como actriz y una inagotable curiosidad artística, Gattas habló con SEMANA sobre música, moda, duelos personales y el extraño placer de cantar con el corazón roto mientras todos bailan.

Juliana Gattas y Ale Sergi, integrantes de Miranda se presentarán en una única presentación en Colombia el 31 de mayo en el Movistar Arena. | Foto: MIRANDA

SEMANA: ¿Cómo se sienten con este regreso a Colombia y qué expectativas tienen para su show en el Movistar Arena?

Juliana Gattas: Nos encanta Colombia. Volver es siempre una alegría. Bogotá, Medellín, Barranquilla, son ciudades donde nos reciben con mucho cariño. En esta ocasión venimos con un show completo, grande, para el Movistar Arena, algo que veníamos deseando hace tiempo. Vamos a mostrar toda nuestra propuesta escénica, nuestros vestuarios, nuestros bailes, nuestros clásicos y las canciones nuevas. Va a ser una fiesta.

SEMANA: Hablando de canciones nuevas, recientemente lanzaron “Triste” con Conociendo Rusia. ¿Qué significa este tema para ustedes?

J.G.: Es una canción muy importante. La grabamos hace tiempo, pero esperábamos el momento justo para lanzarla. Es una balada pop con un aire nostálgico y muy clásico. Invitar a Mateo de Conociendo Rusia fue un acierto porque le dio una sensibilidad especial. Nos sentimos muy felices con la recepción del público, y estoy segura de que la vamos a cantar con muchas ganas en Colombia.

SEMANA: Miranda! siempre se ha caracterizado por una estética muy cuidada. ¿Cómo viven hoy esa dimensión visual de su propuesta?

J.G.: La estética siempre ha sido parte fundamental del proyecto. Desde el inicio nos interesó jugar con el vestuario, el maquillaje, la escenografía. Yo tengo una colección enorme de disfraces y ropa vintage. Me divierte mezclar todo eso para los videoclips y los shows. Además, siento que el vestuario ayuda a romper el hielo con el público, a generar un ambiente de libertad, de fiesta. Me encanta cuando la gente viene lookeada a nuestros conciertos, es como un código compartido.

SEMANA: Recientemente debutaste como actriz en la película Los domingos mueren más personas. ¿Cómo fue esa experiencia?

J.G.: Fue hermosa. Siempre quise actuar, desde chica. Cuando Iair Said me propuso el papel de Elisa, una ama de casa judía con una historia familiar muy intensa, no lo dudé. Fue un rodaje muy cuidado, con un equipo muy amoroso. Me sentí muy contenida y disfruté cada momento. Es una película sensible, con humor y con dolor, y me llena de orgullo haber formado parte.

SEMANA: ¿Te gustaría seguir explorando el mundo de la actuación?

J.G.: Sí, definitivamente. Me gusta mucho. Me gustaría hacer más cine, quizás también algo de teatro. Me siento cómoda interpretando personajes, poniéndome en otros cuerpos, en otras emociones. Es un lugar muy creativo que me interesa seguir descubriendo.

SEMANA: En lo personal, ¿qué placeres cotidianos disfrutas más fuera de los escenarios?

J.G.: Soy muy fan del café. Me gusta coleccionar cafés de distintos lugares, probar nuevas variedades. Colombia tiene unos cafés exquisitos, así que aprovecho cada vez que viajo. También me gusta el mezcal, lo tomo de vez en cuando, me gusta su sabor ahumado, fuerte. Y me gusta cocinar, leer, estar con mi hijo. Las cosas simples me hacen muy feliz.

SEMANA: Hace un tiempo lanzaste un EP como solista. ¿Tienes planes de seguir con ese proyecto?