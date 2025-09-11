Exparticipante de ‘La Voz Colombia’ volvió a ser mamá a sus 40 años y presumió el nacimiento de su bebé: “¡Eres bendición!”

En el 2012 se llevó a cabo la primera temporada del programa musical La Voz Colombia, dirigida a concursantes mayores de edad y donde los jurados fueron los famosos cantantes Carlos Vives, Andrés Cepeda, Ricardo Montaner y Andrés Cepeda.

Una de las participantes que más se destacó durante el programa por su talento y su voz fue Miranda, quien hizo parte del grupo del argentino intérprete de la reconocida canción Tan enamorados y conquistó al público con sus habilidades musicales, logrando ser la ganadora.

La barranquillera Linda Palma y el puertorriqueño Carlos Ponce, los presentadores de esa edición, fueron los encargados de revelar el nombre de la mujer que obtuvo el puntaje más alto y no solo se llevaría el título, sino una alta cantidad de dinero y un contrato con Universal Music.

Sin embargo, hace unos meses y después de tantos años, la antioqueña sorprendió con la noticia de que sería mamá por segunda vez con una fotografía de la ecografía y tierno mensaje, demostrando su felicidad.

“Aquí vamos de nuevo. Y aunque esto era lo que menos esperaba a mis 40 años, Solo abrazo la gratitud por ser de nuevo casita de la vida y me aferro con fuerza a las promesas de Dios”, escribió la exparticipante de La Voz Colombia.

Después del anuncio de su embarazo, la mujer compartió tiernos momentos que ha pasado junto a su familia, y hace unos días hizo público el nacimiento de su hijo Leonardo Guerrero Mirando.

“La manada de leones está completa. Llegaste rugiendo, abriéndote paso en las entrañas de mamá, como la misma luz que traspasa la oscuridad más densa. Te amo mi pequeño cachorro. ¡Eres bendición!”, expresó Miranda.

La publicación enterneció a los amigos, seguidores y fanáticos, superó los 800 me gusta y cien comentarios, donde dejaron mensajes de felicitaciones para la cantante y su familia.

“¡Bienvenido pequeño! ¡Felicidades y bendiciones! Un abrazo a los 4”; “qué belleza negra”; “¡ay, que belleza, familia bonita! ¡Los quiero!”; “bienvenido, hermoso mi Miri linda. Qué felicidad”; “¡qué hermosura mi Miranda! ¡Bendiciones para la familia!”; “que cada día sea especial, interesante, divertido, tierno, y que se amen por sobre todas las cosas”, entre muchos más.

¿Quién es el esposo de Miranda?