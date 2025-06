Este fue el ganador del Original y Copia de ‘Yo me llamo’ en esta temporada

“Quiero llorar y no me salen ni siquiera lágrimas. De verdad, estoy muy emocionada porque fue un arduo, arduo, arduo trabajo. Yo sentía que era, me era imposible porque era como mi primer plano de solo gestos muy particulares de ella. No sé, yo veía a mis compañeros como que tenían ese personaje tan marcado y yo con sus movimientos de cabeza. Fue duro, pero aquí está”, afirmó la imitadora.