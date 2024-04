Exparticipante de ‘La Voz Colombia’ reveló que lucha por su vida por grave enfermedad

Según mencionó, todo “empezó como cuando te cae mal la comida, que tienes intestino irritable y se te llena el abdomen de gases, pero no tienes la posibilidad de expulsarlo. Además, tenía un dolor en la espalda muy fuerte”.

Fue por este motivo que en un inicio su médico le recomendó algunos medicamentos para contrarrestar los síntomas. Sin embargo, al no ver mejoría, se tuvo que someter a un riguroso examen con el que terminaron encontrando una masa en un riñón.

“Se evidenció que, en efecto, tenía una masa, que era un tumor maligno del riñón derecho y era compatible para carcinoma de células renales. La trombosis fue la que me avisó para el cáncer”, comentó Joan en la entrevista.

Posterior a esto comentó: “Nos dijeron que, inicialmente, sería solo una cirugía, una nefrectomía parcial, que es quitar una parte del riñón. Conté con la fortuna de encontrar un equipo de médicos que me salvó el riñón y hasta ahí pensábamos que habíamos tocado campana, y que era el fin de esta pesadilla llamada cáncer”.

No obstante, la situación no fue la mejor, cuando el equipo médico encontró otra anomalía en el mismo riñón, donde “había un compromiso ganglionar con información cancerígena”.

“ Descubrieron que en el riñón también había un compromiso ganglionar con información cancerígena. Es por eso que los médicos empiezan un proceso de quimioterapia conmigo, pero no una tradicional. Se trata de una inmunoterapia ”, mencionó el exparticipante de La Voz.

“Pasaron muchas cosas y vinieron los verdaderos dolores oncológicos, y la masa que tengo en el riñón izquierdo pasó de medir 33 milímetros a medir 16 centímetros, por lo que empezó a hacer una compresión en la vena renal izquierda. No podía ingerir alimentos y los dolores se expandieron a otras partes del cuerpo”, puntualizó.

El hombre también ha aprovechado sus redes sociales para hablar de lo duro que ha sido la enfermedad, donde ha mencionado que “No voy a negar que te tuve miedo y que por ti muchas noches no dormí, que me tuviste al borde del abismo y que casi me ganas… Hoy sigo aprendiendo. Aprendiendo que soy más fuerte de lo que creía que era, que puedo contigo y con más, aprendí a ver la vida de otra forma y a disfrutarme cada segundo de mi vida, a agradecer por respirar y por estar aquí, ahora, en este momento! Gracias por sacudirme y darme tantas lecciones… Pero ya te quiero fuera de mi”.