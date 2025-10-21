La Voz Colombia se convirtió en uno de los formatos más famosos y conocidos de la televisión nacional, abriéndole paso a grandes voces que han dejado huella en la industria. El escenario presentó talentos que siguen siendo recordados por muchos, al punto de que los ven en redes sociales y aplauden su trabajo.

Sin embargo, recientemente, una dolorosa noticia rodeó el reconocido proyecto musical, destapando la muerte de uno de los participantes de una de sus temporadas. Se trató de Joan Sebastián Alarcón Rozo, un barranquillero que destacó en la edición 2012 con su preparación y voz.

Según se reveló, el cantante perdió la vida tras luchar contra un cáncer de células renales con metástasis peritoneal. Su deceso se vio marcado por una serie de situaciones y detalles particulares, principalmente enfocados en asuntos médicos que no se manejaron de forma correcta.

¿Qué le pasó a Joan Sebastián Alarcón?

De acuerdo con lo que registraron distintos medios, la familia del cantante denunció una serie de presuntas negligencias médicas que se dieron mientras fue atendido en la Clínica Portoazul Auna, ubicada en Barranquilla. El intérprete habló en varias ocasiones sobre los servicios de oncología y cuidado paliativos, mencionando que no hubo buen trato de las personas que lo acompañaban.

Alarcón fue preciso en que los médicos e integrantes del equipo no aportaron a su cuidado, por lo que el deterioro se fue dando al no tener revisiones y atención oportuna en las ocasiones que lo requería. Su cáncer fue hallado en 2023, por lo que ya tenía un historial que debía ser tenido en cuenta en cada cita de control.

La clínica respondió por la muerte de Joan Sebastián Alarcón

A través de un comunicado, la Clínica Portoazul Auna explicó lo que había sucedido y mencionó que siempre actuaron de forma correcta dentro del caso.

“Rechazamos enfáticamente las afirmaciones que cuestionan la calidad de la atención brindada. El paciente recibió atención integral y oportuna por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad. Aunque la situación implicó desafíos en la interacción médico-paciente, nuestro personal actuó siempre con profesionalismo”, se lee en el documento.

“Reafirmamos nuestra total disposición a brindar la información a quien corresponda, para contribuir a la transparencia, trazabilidad y esclarecimiento de los hechos, en caso de que se requiera”, agregó.

Publicaciones del exparticipante de ‘La Voz Colombia’ sobre problema con su salud

El cantante había hablado en redes sociales sobre lo que pasaba en el centro de salud, afirmando que había negligencia médica y el servicio que le prestaban no era el adecuado para su enfermedad.

Esta denuncia virtual hizo eco en varias personas, quienes intentaron entender lo que estaba ocurriendo. El desenlace fue lamentable, perdiendo la vida días atrás.