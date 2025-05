El cantautor irlandés Andrew Hozier-Byrne, conocido por su poderosa voz y letras cargadas de significado social, alcanzó la fama mundial con Take Me to Church en 2013, tema que no solo fue un éxito comercial, sino un llamado contra la homofobia.

Desde entonces, ha mantenido una carrera sólida con éxitos como Too Sweet, que en 2024 lo convirtió en el primer artista irlandés en alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100 desde Sinéad O’Connor.

Con tres álbumes de estudio, entre ellos Unreal Unearth, inspirado en La Divina Comedia y que incluye canciones en irlandés, Hozier ha sido nominado a los Grammy y reconocido por su activismo y profundidad artística.

En 2025, Hozier regresó a Latinoamérica como parte de su gira Unreal Unearth Tour. A propósito de su paso por Bogotá, el artista conversó con SEMANA, quien además visitará Chile, Argentina y Brasil.

Posteriormente, se presentará en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.

SEMANA: ¿Cómo ha sido el proceso de preparación para la gira por Latinoamérica?

Hozier: Estoy ensayando con la banda más grande con la que he salido de gira. Hemos ampliado el grupo. Vamos a traer este espectáculo y un show propio, no uno como en un festival. Estoy emocionado. Es un recorrido amplio por todo lo que he lanzado, todos los álbumes en los últimos diez años hasta hoy y creo que hay un poco de todo para todos. Pero estoy muy emocionado de poder tocar una gama más amplia de canciones que antes y de tocar música que aún no he traído. Como por ejemplo en Bogotá, donde interpreté canciones que todavía no he tocado en otras partes.

SEMANA: Este año se cumplen 10 años desde su primer álbum, ¿cómo se siente?

Hozier: Sí, 10 años, lo cual es una locura. Diez años desde el primer álbum, lo cual es muy lindo. Y también es maravilloso seguir explorando nuevos lugares y llevar la música a nuevos espacios por primera vez.

SEMANA: ¿Cómo lidia con la fama?

Hozier: En general, la fama es algo que realmente nunca me ha importado. No necesariamente me siento cómodo bajo los reflectores, a menos que sea tocando una canción o algo así. Llevar mi música, mi trabajo al público, eso sí tiene sentido para mí. Pero hay elementos alrededor, como tú lo llamas, la fama, o, ya sabes, cuando tienes un éxito como el del año pasado, hay mucha intriga, mucha atención, mucho enfoque, mucha proyección sobre ti. Y, en general, siento que eso no es saludable o no se siente bien. Así que, cuando puedo, trato de evitarlo. Pero también solo estás tratando de vivir tu vida. Así que no es un terreno donde me sienta cómodo, necesariamente.

SEMANA: ¿Cómo lo hace sentir la gran recepción que tiene su música en América Latina?

Hozier: Viajando a América Latina el año pasado, y a Colombia, encontré una bienvenida increíblemente cálida. Creo que el público en América Latina es bastante parecido al público irlandés y escocés. Saben cómo pasarla muy bien. Son muy apasionados, muy ruidosos, en el mejor sentido. La primera vez que estuve en América Latina me sorprendió esa especie de simpatía cultural, ¿sabes? Muy acogedores, muy cálidos, muy graciosos, rápidos para hacer bromas, para reírse. Así que no sé, estoy muy emocionado de volver a ese ambiente. Estoy emocionado de volver a Colombia.

SEMANA: Hace pocos días se hizo el relanzamiento de la canción Like real people do y todo con un objetivo claro que es la conservación del medioambiente. Cuéntenos sobre eso.

Hozier: Sí. Es una idea muy, muy buena. Básicamente, puedes hacer un remix de una canción o simplemente insertar sonidos naturales grabados en distintas partes del mundo dentro de una canción ya existente. En este caso, personas reales hicieron grabaciones en Wicklow, que es la región de Irlanda de donde soy. Sonidos de truenos, cantos de pájaros, viento, lluvia, grillos o saltamontes, pequeños insectos así.