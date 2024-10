“¡Qué bella!”, expresa el artista

Posteriormente, el paisa comenzó a cantar la misma canción haciendo dúo con la mujer, que al principio continúo cantando como si no lo identificada, pero una vez reconoció que era su artista estrella no tardó en manifestar su emoción.

“¡No lo puedo creer, no lo puedo creer!”, exclama la mujer con insistencia, pues al parecer, no salía del asombro de tener justo en frente de sus ojos al artista.

Entre los comentarios, muchos de sus fanáticos aseguran anhelar ese mismo momento que vivió la mujer y destacan el noble gesto que tuvo el cantante, que recientemente hizo su debut actoral como parte de la película Pimpinero, de Amazon. “El mejor día de la vida para cualquier fan! Qué alegría por ella ❤️😁”, “este momento me dio demasiada felicidad. Me representa y fue la mejor reacción que he visto en mi vida ❤️”, “podría ser yo cantando en el carro 😍”, “amazing parce 👏👏🔥 esa euforia que solo un fan puede sentir y solo de verla me siento ella 😍”, escribieron algunos internautas.