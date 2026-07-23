Salario mínimo tendría cambio en fijación: Abecé del proyecto que busca incluir nuevos criterios para su formulación

El proceso de fijación del salario mínimo en Colombia podría experimentar una transformación con un proyecto de ley que propone modificar los criterios utilizados para definir el incremento anual.

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La iniciativa busca complementar los factores que actualmente se tienen en cuenta, con el objetivo de que el ajuste refleje de manera más precisa la realidad económica y las condiciones de los trabajadores.

La medida deberá superar los controles políticos. Foto: Adobe Stock

En la actualidad, el salario mínimo se define cada año en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde participan representantes del Gobierno, los empresarios y las centrales obreras. Si no se logra un acuerdo entre las partes, el Gobierno establece el incremento mediante decreto.

El proyecto plantea que, además de variables tradicionales como la inflación causada y la productividad, se incorporen nuevos indicadores relacionados con el costo de vida, el crecimiento económico y otros aspectos que permitan evaluar con mayor profundidad el poder adquisitivo de los hogares colombianos.

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Uno de los principales objetivos de la propuesta es que el salario mínimo no solo responda a la variación de los precios, sino que también tenga en cuenta factores que impactan directamente la capacidad de compra de los trabajadores.

Según los promotores de la iniciativa, esto permitiría que el aumento anual refleje de mejor manera las condiciones económicas del país y contribuya a mejorar el bienestar de quienes perciben este ingreso.

La medida busca fortalecer los procesos de negociación. Foto: ADOBE STOCK

El proyecto no elimina el mecanismo de concertación entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Por el contrario, mantiene ese espacio de negociación, pero propone ampliar el conjunto de criterios técnicos que servirán de base para las discusiones y para una eventual decisión del Ejecutivo en caso de que no exista consenso.

Entre los beneficios que señalan sus impulsores está la posibilidad de contar con un proceso más transparente y sustentado en indicadores económicos que reflejen las dinámicas actuales del mercado laboral y el costo de vida.

Sin embargo, la iniciativa también ha abierto el debate sobre el impacto que podría tener en las empresas, especialmente en las micro, pequeñas y medianas, que suelen enfrentar mayores desafíos para asumir incrementos en los costos laborales.