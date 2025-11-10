¿Busca casa propia? Este es el valor de la cuota inicial de un apartamento de 150 millones de pesos

Una de las principales metas para los ciudadanos del país es poder tener casa propia; sin embargo, los procesos de compra de un predio pueden ser muy difíciles.

Una de las principales preguntas es cuánto puede ser el valor de la cuota inicial de un predio, debido a que es la inversión que todo ciudadano debe realizar para poder tener su casa propia.

Cada proceso de compra es diferente. | Foto: Getty Images/iStockphoto.

Por medio de la cuenta de TikTok @CaonCarotuvivienda, se dieron los cálculos iniciales de cómo sería el proceso de compra de una propiedad y los elementos que se necesitarían para alcanzar la meta.

“¿La cuota inicial para la compra de tu vivienda siempre debe ser del 30%? No siempre es así. Desmintiendo mitos en vivienda, parte 1. Aunque es verdad que debes tener cuota inicial, no siempre es necesario que sea del 30%. Puede variar dependiendo del tipo de vivienda que compres, si es VIS o no VIS”, destaca la creadora de contenido.

Hay que destacar que, en Colombia, la cuota inicial es una condición indispensable para acceder a créditos hipotecarios, que son los más utilizados por los colombianos para la compra de vivienda. La ley colombiana fija los topes de la misma y los sectores comerciales en los cuales se puede aplicar.

En el caso de un apartamento de 150 millones de pesos, la cuota inicial podría estar en torno a los 45 millones de pesos, por lo cual las personas deben contar con un crédito o con ahorros suficientes para alcanzar la meta.

“Si vas a comprar vivienda VIS, el banco te puede financiar con un crédito hipotecario hasta el 80% del valor del inmueble, por lo que solo necesitarás el 20% de cuota inicial. Si vas a comprar vivienda no VIS, el banco te puede financiar con un leasing habitacional hasta el 90% del valor del inmueble, por lo que solo necesitarás el 10% de cuota inicial. Pero ojo: debes tener capacidad financiera para el préstamo del 80% si vas a comprar vivienda VIS, o del 90% si vas a comprar vivienda no VIS”, complementa la creadora de contenido.

Por otra parte, las personas deben contar con todos los documentos necesarios para poder acceder a los créditos hipotecarios o para poder separar el predio.