Suscribirse

Confidenciales

Congresista del Centro Democrático respalda a alcaldes que viajan a Washington y responde a Petro: “No es suplantar al presidente”

El representante cuestionó duramente a Petro y lo invitó a luchar verdaderamente contra el narcotráfico.

Redacción Confidenciales
5 de septiembre de 2025, 4:12 p. m.
Christian Garcés y Gustavo Petro.
Christian Garcés y Gustavo Petro | Foto: Foto 1: El País / Foto 2: Presidencia de la República

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, le respondió duramente al presidente Gustavo Petro por su reacción a la revelación hecha por SEMANA acerca de que cinco alcaldes viajan a Washington, Estados Unidos, ante el riesgo de que Colombia sea descertificada.

El jefe de Estado arremetió contra estos mandatarios y les remarcó que no están “autorizados” para realizar esta diligencia. “Certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta”, escribió en su cuenta de X.

Al respecto, el militante del partido de oposición dejó en claro que respaldan las gestiones que están realizando estos alcaldes. De hecho, manifestó que es por el bien de Colombia para evitar la descertificación.

“Eso no es suplantar al presidente”, escribió.

Incluso, Garcés le envió un fuerte mensaje al máximo mandatario por la forma en la que está llevando la lucha contra las drogas.

“Lo que debería estar haciendo Gustavo Petro es enfrentar el narcotráfico y dejar de deteriorar las relaciones con el Gobierno de Donald Trump”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “¿Presidente está bien?”: trino de Katherine Miranda molestó a Gustavo Petro. El mandatario respondió desde Japón

2. Selección Colombia cambiaría de sede para las eliminatorias al Mundial 2030: esta sería la ciudad elegida

3. Gustavo Petro advierte a Galán, Char y Federico Gutiérrez que sí necesitan permiso para viajar a Washington

4. Jorge Rausch sorprendió con publicación junto a la chef mexicana que hizo parte de la temporada pasada de ‘Masterchef Celebrity’

5. Gustavo Petro dijo que ELN “mandó a desalojar” varias regiones de Bolívar: “No puede haber territorio vedado”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroChristian GarcésEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.