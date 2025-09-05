Congresista del Centro Democrático respalda a alcaldes que viajan a Washington y responde a Petro: “No es suplantar al presidente”

Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, le respondió duramente al presidente Gustavo Petro por su reacción a la revelación hecha por SEMANA acerca de que cinco alcaldes viajan a Washington, Estados Unidos, ante el riesgo de que Colombia sea descertificada.

El jefe de Estado arremetió contra estos mandatarios y les remarcó que no están “autorizados” para realizar esta diligencia. “Certifiquen o no, la Constitución de Colombia se respeta”, escribió en su cuenta de X.

Al respecto, el militante del partido de oposición dejó en claro que respaldan las gestiones que están realizando estos alcaldes. De hecho, manifestó que es por el bien de Colombia para evitar la descertificación.

“Eso no es suplantar al presidente”, escribió.

Incluso, Garcés le envió un fuerte mensaje al máximo mandatario por la forma en la que está llevando la lucha contra las drogas.

“Lo que debería estar haciendo Gustavo Petro es enfrentar el narcotráfico y dejar de deteriorar las relaciones con el Gobierno de Donald Trump”, concluyó.